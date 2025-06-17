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В России вырос объем ввода жилья - 17.06.2025, ПРАЙМ
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В России вырос объем ввода жилья
В России вырос объем ввода жилья - 17.06.2025, ПРАЙМ
В России вырос объем ввода жилья
Ввод жилья в России в январе-мае 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2% - до 44,7 миллиона квадратных метров, свидетельствуют... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:46+0300
2025-06-17T12:46+0300
недвижимость
россия
росстат
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-мае 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2% - до 44,7 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в мае в стране сдали 5,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 16,8% меньше, чем в мае 2024 года, сообщается в материалах ведомства. Как указывается в них, населением за первые пять месяцев текущего года построено 33 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,1% больше показателя января мая прошлого года. По данным Росстата, среди регионов по вводу жилья по итогам пяти месяцев лидируют Московская область (5,7 миллиона квадратных метров, +29,9%), Краснодарский край (2,8 миллиона квадратных метров, +15,9%), Москва (2,2 миллиона квадратных метров, +44,3%), Татарстан (2 миллиона квадратных метров, -10,4%), Ленинградская область (1,9 миллиона квадратных метров, +5,9%). В Санкт-Петербурге в январе-мае сдали 1,1 миллиона квадратных метров жилья - на 9,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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недвижимость, россия, росстат
Недвижимость, РОССИЯ, Росстат
12:46 17.06.2025
 
В России вырос объем ввода жилья

Росстат: ввод жилья в России в январе-мае вырос на 2%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-мае 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2% - до 44,7 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В том числе в мае в стране сдали 5,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 16,8% меньше, чем в мае 2024 года, сообщается в материалах ведомства.
Как указывается в них, населением за первые пять месяцев текущего года построено 33 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,1% больше показателя января мая прошлого года.
По данным Росстата, среди регионов по вводу жилья по итогам пяти месяцев лидируют Московская область (5,7 миллиона квадратных метров, +29,9%), Краснодарский край (2,8 миллиона квадратных метров, +15,9%), Москва (2,2 миллиона квадратных метров, +44,3%), Татарстан (2 миллиона квадратных метров, -10,4%), Ленинградская область (1,9 миллиона квадратных метров, +5,9%).
В Санкт-Петербурге в январе-мае сдали 1,1 миллиона квадратных метров жилья - на 9,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
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