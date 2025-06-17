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Госдума приняла закон об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ
Госдума приняла закон об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ - 17.06.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предусматривается изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T14:25+0300
2025-06-17T14:25+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предусматривается изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в 2023 году. Далее его доработкой занимался профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Изначально предлагалось изменить порядок предоставления информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ресурсоснабжающих организаций, в частности, отменялась их обязанность вносить сведения, которые обязаны предоставлять другие лица, в том числе о производственных и инвестиционных программах лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг. Законом предусматривается изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. Кроме того, законом предлагается перенести срок предоставления платежных документов, на основании которых вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, - с первого числа месяца на пятое число месяца. В тексте документа отмечается, что по истечении 210 дней после дня официального опубликования закона федеральная служба судебных приставов России обязана будет размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах, возбужденных на основании исполнительных документов, содержащих требования о взыскании задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Кроме того, оператор информационной системы обязан будет размещать в ГИС ЖКХ информацию об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние, содержащуюся в разрешении на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, дома блокированной застройки и размещенную на портале наш.дом.рф (единая информационная система жилищного строительства). Как ранее сообщал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, данные изменения направлены на удобство и комфорт граждан РФ. "Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени", - отмечал он. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.
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Госдума приняла закон об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ
Госдума приняла закон об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предусматривается изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в 2023 году. Далее его доработкой занимался профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Изначально предлагалось изменить порядок предоставления информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ресурсоснабжающих организаций, в частности, отменялась их обязанность вносить сведения, которые обязаны предоставлять другие лица, в том числе о производственных и инвестиционных программах лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг.
Законом предусматривается изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. Кроме того, законом предлагается перенести срок предоставления платежных документов, на основании которых вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, - с первого числа месяца на пятое число месяца.
В тексте документа отмечается, что по истечении 210 дней после дня официального опубликования закона федеральная служба судебных приставов России обязана будет размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах, возбужденных на основании исполнительных документов, содержащих требования о взыскании задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
Кроме того, оператор информационной системы обязан будет размещать в ГИС ЖКХ информацию об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние, содержащуюся в разрешении на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, дома блокированной застройки и размещенную на портале наш.дом.рф (единая информационная система жилищного строительства).
Как ранее сообщал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, данные изменения направлены на удобство и комфорт граждан РФ.
"Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени", - отмечал он.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.
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