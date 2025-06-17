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Золото дешевеет второй день подряд
Золото дешевеет второй день подряд - 17.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет второй день подряд
Стоимость золота снижается во вторник утром второй день подряд, следует из данных торгов. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T09:35+0300
2025-06-17T09:35+0300
2025-06-17T09:35+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром второй день подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 9.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,28 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, - до 3 406,02 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника котировки драгоценного металла опустились на 1,2%. Июльский фьючерс на 9.28 мск на серебро дорожал на 0,31% - до 36,56 доллара. "Мы предполагаем, что ко второй половине 2026 года цена на золото вернется примерно до уровня в 2500-2700 долларов за унцию", - прокомментировали агентству Bloomberg аналитики Citigroup Inc, включая Макса Лейтона (Max Layton). Эксперты Citigroup оценивают такие причины снижения котировок драгоценного металла, как ослабление инвестиционного спроса, улучшение прогнозов по глобальному экономическому росту и ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США, передает Bloomberg.
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рынок, торги, сша, comex, citigroup
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex, Citigroup
Золото дешевеет второй день подряд
Стоимость золота снижается второй день подряд
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром второй день подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,28 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, - до 3 406,02 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника котировки драгоценного металла опустились на 1,2%.
Июльский фьючерс на 9.28 мск на серебро дорожал на 0,31% - до 36,56 доллара.
"Мы предполагаем, что ко второй половине 2026 года цена на золото вернется примерно до уровня в 2500-2700 долларов за унцию", - прокомментировали агентству Bloomberg аналитики Citigroup Inc, включая Макса Лейтона (Max Layton).
Эксперты Citigroup оценивают такие причины снижения котировок драгоценного металла, как ослабление инвестиционного спроса, улучшение прогнозов по глобальному экономическому росту и ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США, передает Bloomberg.