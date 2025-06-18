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Бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении
Бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении - 18.06.2025, ПРАЙМ
Бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении
Крупному российскому бизнесмену и главе ГК "Ташир" в Армении предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, его пытаются незаконно арестовать. Об... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:50+0300
2025-06-18T12:50+0300
2025-06-18T12:50+0300
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ЕРЕВАН, 18 июн - ПРАЙМ. Крупному российскому бизнесмену и главе ГК "Ташир" в Армении предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, его пытаются незаконно арестовать. Об этом журналистам сообщила адвокат Лиана Гаспарян. "Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти посредством СМИ. Это статья предусматривает штраф, общественные работы и относится к преступлению средней тяжести и ходатайствовать арест по этой статье - полное беззаконие", - завила адвокат.По ее словам, Карапетян вину не признаёт.СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. Во вторник вечером у его дома собрались сотни людей, чтобы выразить ему поддержку.Адвокат Рубен Акопян сообщил, что свыше 50 человек были задержаны накануне вечером у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна в Ереване. Судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения предпринимателю Самвелу Карапетяну состоится в ереванском районе Аван, время заседания неизвестно.
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общество , ереван, армения, ташир
Политика, Общество , Ереван, АРМЕНИЯ, Ташир
Бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении
Российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении
ЕРЕВАН, 18 июн - ПРАЙМ. Крупному российскому бизнесмену и главе ГК "Ташир" в Армении предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, его пытаются незаконно арестовать. Об этом журналистам сообщила адвокат Лиана Гаспарян.
"Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти посредством СМИ. Это статья предусматривает штраф, общественные работы и относится к преступлению средней тяжести и ходатайствовать арест по этой статье - полное беззаконие", - завила адвокат.
По ее словам, Карапетян вину не признаёт.
СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. Во вторник вечером у его дома собрались сотни людей, чтобы выразить ему поддержку.
Адвокат Рубен Акопян сообщил, что свыше 50 человек были задержаны накануне вечером у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна в Ереване. Судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения предпринимателю Самвелу Карапетяну состоится в ереванском районе Аван, время заседания неизвестно.
Бизнесмен Карапетян сделал заявление на фоне слухов о задержании в Ереване