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Бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении - 18.06.2025, ПРАЙМ

Бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Крупному российскому бизнесмену и главе ГК "Ташир" в Армении предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, его пытаются незаконно арестовать. Об... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:50+0300

2025-06-18T12:50+0300

2025-06-18T12:50+0300

политика

общество

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 18 июн - ПРАЙМ. Крупному российскому бизнесмену и главе ГК "Ташир" в Армении предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, его пытаются незаконно арестовать. Об этом журналистам сообщила адвокат Лиана Гаспарян. "Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти посредством СМИ. Это статья предусматривает штраф, общественные работы и относится к преступлению средней тяжести и ходатайствовать арест по этой статье - полное беззаконие", - завила адвокат.По ее словам, Карапетян вину не признаёт.СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. Во вторник вечером у его дома собрались сотни людей, чтобы выразить ему поддержку.Адвокат Рубен Акопян сообщил, что свыше 50 человек были задержаны накануне вечером у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна в Ереване. Судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения предпринимателю Самвелу Карапетяну состоится в ереванском районе Аван, время заседания неизвестно.

https://1prime.ru/20250617/karapetyan-858591400.html

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общество , ереван, армения, ташир