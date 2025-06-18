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Российский рынок акций растет в начале утренней сессии среды

Российский рынок акций растет в начале утренней сессии среды - 18.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале утренней сессии среды

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии среды умеренно повышается, преодолевая уровень 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T07:54+0300

2025-06-18T07:54+0300

2025-06-18T07:54+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии среды умеренно повышается, преодолевая уровень 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.04 мск увеличивается на 0,42%, до 2800,72 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

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рынок, акции, торги, мосбиржа