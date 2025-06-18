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Российский рынок акций перешел к легкому снижению - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/aktsii-858613868.html
Российский рынок акций перешел к легкому снижению
Российский рынок акций перешел к легкому снижению - 18.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к легкому снижению
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды от умеренного роста в начале торгов перешел к символическому снижению, следует из данных Московской... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:46+0300
2025-06-18T12:46+0300
экономика
российский рынок акций
рынок
акции
торги
мосбиржа
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды от умеренного роста в начале торгов перешел к символическому снижению, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.33 мск снижался на 0,03%, до 2788,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,37% до 1185,36 пункта. Ранее в ходе торгов среды индекс Мосбиржи максимально повышался до 2 801,63 пункта. В частности, дешевеют акции "Мечела" (-1,5%), "Роснефти" (-1%), ММК (-0,9%), "Газпрома" (-0,9%). Дорожают бумаги ВК (+3,2%), "Позитива" (+3,1%), "Астры" (+2,1%). Индекс Мосбиржи в среду будет находиться в зоне 2750-2820 пунктов – поддержка будет, во-первых, за счет ожидания оптимистичных новостей со стартующего сегодня Петербургского международного экономического форума, во-вторых, за счет дорогой нефти и все-таки сохраняющихся ожиданий подвижек по переговорам по Украине, рассчитывает Екатерина Крылова из ПСБ. В среду начал работу ПМЭФ, однако, скорее всего, какие-то важные новости начнут поступать лишь завтра, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Возможно, именно они станут триггером для пробоя сопротивления и мощного выхода вверх индекса Мосбиржи из консолидации", - добавляет он.
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российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
12:46 18.06.2025
 
Российский рынок акций перешел к легкому снижению

Российский рынок акций символически снижается в основную торговую сессию среды

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды от умеренного роста в начале торгов перешел к символическому снижению, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.33 мск снижался на 0,03%, до 2788,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,37% до 1185,36 пункта. Ранее в ходе торгов среды индекс Мосбиржи максимально повышался до 2 801,63 пункта.
В частности, дешевеют акции "Мечела" (-1,5%), "Роснефти" (-1%), ММК (-0,9%), "Газпрома" (-0,9%). Дорожают бумаги ВК (+3,2%), "Позитива" (+3,1%), "Астры" (+2,1%).
Индекс Мосбиржи в среду будет находиться в зоне 2750-2820 пунктов – поддержка будет, во-первых, за счет ожидания оптимистичных новостей со стартующего сегодня Петербургского международного экономического форума, во-вторых, за счет дорогой нефти и все-таки сохраняющихся ожиданий подвижек по переговорам по Украине, рассчитывает Екатерина Крылова из ПСБ.
В среду начал работу ПМЭФ, однако, скорее всего, какие-то важные новости начнут поступать лишь завтра, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Возможно, именно они станут триггером для пробоя сопротивления и мощного выхода вверх индекса Мосбиржи из консолидации", - добавляет он.
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