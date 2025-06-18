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Российский рынок акций незначительно вырос за основную сессию
Российский рынок акций незначительно вырос за основную сессию - 18.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно вырос за основную сессию
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подрос на 0,1%, следует из данных Московской биржи. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T18:55+0300
2025-06-18T18:55+0300
2025-06-18T18:56+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подрос на 0,1%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,1% - до 2 791,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,24%, до 1 183,78 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,1%, до 1 117,27 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций, рост
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций незначительно вырос за основную сессию
Мосбиржа: российский рынок акций в основную сессию вырос на 0,1%
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подрос на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,1% - до 2 791,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,24%, до 1 183,78 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,1%, до 1 117,27 пункта.
Российский рынок акций вырос на дорогой нефти