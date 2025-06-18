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Российский рынок акций незначительно вырос за основную сессию

Российский рынок акций незначительно вырос за основную сессию - 18.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций незначительно вырос за основную сессию

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подрос на 0,1%, следует из данных Московской биржи. | 18.06.2025, ПРАЙМ

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2025-06-18T18:55+0300

2025-06-18T18:56+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подрос на 0,1%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,1% - до 2 791,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,24%, до 1 183,78 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,1%, до 1 117,27 пункта.

https://1prime.ru/20250617/obzor-858590951.html

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2025

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мосбиржа, российский рынок акций, рост