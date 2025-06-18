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"Алроса" и страны Африки будут продвигать свой единый алмазный стандарт

"Алроса" и страны Африки будут продвигать свой единый алмазный стандарт - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Алроса" и страны Африки будут продвигать свой единый алмазный стандарт

"Алроса" и страны Африки будут продвигать свой алмазный единый стандарт на международной арене, заявил начальник управления международного сотрудничества... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:19+0300

2025-06-18T13:19+0300

2025-06-18T13:19+0300

бизнес

россия

африка

алроса

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. "Алроса" и страны Африки будут продвигать свой алмазный единый стандарт на международной арене, заявил начальник управления международного сотрудничества "Алросы" Петр Каракчиев журналистам в кулуарах ПМЭФ. "Все стандарты устанавливались фактически De Beers, либо их подконтрольными отраслевыми организациями, которые находятся в Лондоне, Нью-Йорке... Мы с африканцами договорились, что пора с этим заканчивать, что мы вместе должны между собой договориться, что такое ответственная алмазодобыча, положить это на бумагу и сказать, что теперь мы это будем продвигать на международные рынки", - рассказал он. Каракчиев уточнил, что это большой стандарт, которых будет охватывать ключевые моменты, связанные с правами человека, трудовыми правами, бережное отношение к экологии и климату, правильное инвестирование в алмазные сообщества. По его словам, ответственная добыча - это то, что компания фактически уже десятилетиями делает в Якутии: инвестирует в людей, в новые технологии, в защиту природы. В 2023 году глава "Алросы" Павел Маринычев в ходе выступления на втором саммите "Россия - Африка" сообщал, что компании кажется важным на уровне алмазодобывающих участников отрасли - государственных компаний Африки и России - определиться с едиными стандартами в области "ответственного ведения бизнеса", а также вести диалог о выработке общих подходов к дальнейшему ведению добычи.

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бизнес, россия, африка, алроса