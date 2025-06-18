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Турпоток на Алтай за последние годы увеличился на 50%
Турпоток на Алтай за последние годы увеличился на 50% - 18.06.2025, ПРАЙМ
Турпоток на Алтай за последние годы увеличился на 50%
Туристический поток в Республику Алтай за последние годы увеличился на 50% и достиг в 2024 году более 2,75 миллиона гостей, в 2025 году ожидается рост еще на... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:27+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Туристический поток в Республику Алтай за последние годы увеличился на 50% и достиг в 2024 году более 2,75 миллиона гостей, в 2025 году ожидается рост еще на 5-7%, сообщил в ходе сессии "Брендинг территорий: время созидать" на ПМЭФ и.о. председателя правительства региона Александр Прокопьев. "Скажу лишь то, что за последние годы туристический поток в республике увеличился больше, чем в 50%. Это почти на миллион новых туристов, и за 2024 год мы приняли 2 миллиона 770 тысяч гостей. Это достаточно много, и в этом году мы ожидаем прибавления от 5 до 7%", - сказал Прокопьев. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Туризм, АЛТАЙ, Бизнес
Турпоток на Алтай за последние годы увеличился на 50%
Прокопьев: в 2025 году ожидается рост турпотока на Алтай на 5-7%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Туристический поток в Республику Алтай за последние годы увеличился на 50% и достиг в 2024 году более 2,75 миллиона гостей, в 2025 году ожидается рост еще на 5-7%, сообщил в ходе сессии "Брендинг территорий: время созидать" на ПМЭФ и.о. председателя правительства региона Александр Прокопьев.
"Скажу лишь то, что за последние годы туристический поток в республике увеличился больше, чем в 50%. Это почти на миллион новых туристов, и за 2024 год мы приняли 2 миллиона 770 тысяч гостей. Это достаточно много, и в этом году мы ожидаем прибавления от 5 до 7%", - сказал Прокопьев.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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