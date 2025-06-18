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Россия направила ноту Аргентине по поводу россиян, подозреваемых в шпионаже - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Россия направила ноту Аргентине по поводу россиян, подозреваемых в шпионаже
Россия направила ноту Аргентине по поводу россиян, подозреваемых в шпионаже - 18.06.2025, ПРАЙМ
Россия направила ноту Аргентине по поводу россиян, подозреваемых в шпионаже
Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины для разъяснения правового статуса россиян, которых власти связывают с подозрительной деятельностью, сообщила... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T23:44+0300
2025-06-18T23:45+0300
происшествия
россия
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - ПРАЙМ. Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины для разъяснения правового статуса россиян, которых власти связывают с подозрительной деятельностью, сообщила российская дипмиссия. "Обратили внимание на заявление пресс-секретаря президента Аргентины Мануэля Адорни о выявлении "сети российских шпионов, предположительно вовлечённых в подозрительную деятельность, связанную с геополитическими интересами России", якобы возглавляемой некими Л.Андриашвили и И.Яковенко. Указанные лица на консульском учёте посольства не состоят", - говорится в сообщении в Telegram-канале. "Направили ноту в МИД Аргентины с просьбой разъяснить их правовой статус. К сожалению, это уже это не первый виток шпиономании, связанной с попытками вбить клин в отношения двух стран", - добавили в посольстве. Ранее в среду Адорни, не предъявив доказательств, заявил, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей, лояльных интересам России. При этом Адорни не уточнил, были ли предприняты какие-то действия в отношении россиян, заявив, что информация по этому делу засекречена.
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россия, аргентина, россияне
Происшествия, РОССИЯ, АРГЕНТИНА, россияне
23:44 18.06.2025 (обновлено: 23:45 18.06.2025)
 
Россия направила ноту Аргентине по поводу россиян, подозреваемых в шпионаже

Россия обратилась в МИД Аргентины за разъяснением о "подозрительных" россиянах

© fotolia.com / Nicolas KoppФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© fotolia.com / Nicolas Kopp
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - ПРАЙМ. Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины для разъяснения правового статуса россиян, которых власти связывают с подозрительной деятельностью, сообщила российская дипмиссия.
"Обратили внимание на заявление пресс-секретаря президента Аргентины Мануэля Адорни о выявлении "сети российских шпионов, предположительно вовлечённых в подозрительную деятельность, связанную с геополитическими интересами России", якобы возглавляемой некими Л.Андриашвили и И.Яковенко. Указанные лица на консульском учёте посольства не состоят", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
"Направили ноту в МИД Аргентины с просьбой разъяснить их правовой статус. К сожалению, это уже это не первый виток шпиономании, связанной с попытками вбить клин в отношения двух стран", - добавили в посольстве.
Ранее в среду Адорни, не предъявив доказательств, заявил, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей, лояльных интересам России.
При этом Адорни не уточнил, были ли предприняты какие-то действия в отношении россиян, заявив, что информация по этому делу засекречена.
Президент Аргентины Кристина Киршнер - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер
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