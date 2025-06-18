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Фондовые индексы АТР в основном снижаются в среду утром - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/atr-858599919.html
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в среду утром
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в среду утром - 18.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в среду утром
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром в большинстве своём опускаются, свидетельствуют данные торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:10+0300
2025-06-18T08:10+0300
экономика
рынок
торги
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром в большинстве своём опускаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,2%, до 3 380,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 2 003,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,1%, до 24 717 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,52%, до 2 965,51 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 опускается на 0,06%, до 8 535,9 пункта, японский Nikkei 225 растёт на 0,66%, до 38 791,5 пункта. Инвесторы оценивают решения мировых центральных банков относительно монетарной политики. Так, во вторник центробанк Японии сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июньского заседания. А позднее в среду станут известны итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (99,9%) ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне в 4,25-4,5% годовых. "Мы не ожидаем ничего нового от ФРС США. Единственное , что представляет интерес, это экономические прогнозы, которые могут указывать на более медленный рост экономики в сочетании с некоторым ускорением инфляции", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста MFS Investment Management Эрика Вайсмана (Erik Weisman).
https://1prime.ru/20250618/aktsii-858599225.html
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рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион
08:10 18.06.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в среду утром

Основные фондовые индексы АТП в основном снижаются в среду утром

Биржи АТР
Биржи АТР
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром в большинстве своём опускаются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,2%, до 3 380,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 2 003,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,1%, до 24 717 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,52%, до 2 965,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,06%, до 8 535,9 пункта, японский Nikkei 225 растёт на 0,66%, до 38 791,5 пункта.
Инвесторы оценивают решения мировых центральных банков относительно монетарной политики. Так, во вторник центробанк Японии сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июньского заседания.
А позднее в среду станут известны итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (99,9%) ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне в 4,25-4,5% годовых.
"Мы не ожидаем ничего нового от ФРС США. Единственное , что представляет интерес, это экономические прогнозы, которые могут указывать на более медленный рост экономики в сочетании с некоторым ускорением инфляции", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста MFS Investment Management Эрика Вайсмана (Erik Weisman).
Котировки, сток
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии среды
07:54
 
ЭкономикаРынокТоргиАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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