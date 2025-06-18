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Фондовые индексы АТР закрыли торги преимущественно ростом - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/atr-858612273.html
Фондовые индексы АТР закрыли торги преимущественно ростом
Фондовые индексы АТР закрыли торги преимущественно ростом - 18.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрыли торги преимущественно ростом
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом, следует из данных торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:27+0300
2025-06-18T12:27+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,04%, до 3 388,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,03%, до 2 011,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index – снизился на 1,12%, до 23 710,69 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,74%, до 2 972,19 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - уменьшился на 0,12%, до 8 531,2 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,9%, до 38 885,15 пункта. Инвесторы проявляли осторожность в ожидании публикации позднее в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. Аналитики практически единогласно ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. А днем ранее Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июньского заседания. Рынки обратили внимание и на макростатистику. Экспорт из Японии, по данным властей страны, в мае снизился на 1,7% в годовом выражении при прогнозе снижения на 3,8%, в том числе экспорт в США упал на 11,1%; импорт Японии снизился на 7,7% при прогнозе снижения на 6,7%.
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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
12:27 18.06.2025
 
Фондовые индексы АТР закрыли торги преимущественно ростом

Фондовые индексы АТР в основном выросли в завершении торгов среды

Биржи АТР
Биржи АТР
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом, следует из данных торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,04%, до 3 388,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,03%, до 2 011,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index – снизился на 1,12%, до 23 710,69 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,74%, до 2 972,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,12%, до 8 531,2 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,9%, до 38 885,15 пункта.
Инвесторы проявляли осторожность в ожидании публикации позднее в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. Аналитики практически единогласно ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.
А днем ранее Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июньского заседания.
Рынки обратили внимание и на макростатистику. Экспорт из Японии, по данным властей страны, в мае снизился на 1,7% в годовом выражении при прогнозе снижения на 3,8%, в том числе экспорт в США упал на 11,1%; импорт Японии снизился на 7,7% при прогнозе снижения на 6,7%.
Биржевые индексы Европы почти не изменились на открытии торгов на заявлениях Бернанке
Фондовые индексы Европы растут в среду
10:57
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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