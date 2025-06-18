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Фондовые индексы АТР закрыли торги преимущественно ростом

Фондовые индексы АТР закрыли торги преимущественно ростом - 18.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрыли торги преимущественно ростом

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом, следует из данных торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:27+0300

2025-06-18T12:27+0300

2025-06-18T12:27+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,04%, до 3 388,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,03%, до 2 011,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index – снизился на 1,12%, до 23 710,69 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,74%, до 2 972,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,12%, до 8 531,2 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,9%, до 38 885,15 пункта. Инвесторы проявляли осторожность в ожидании публикации позднее в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. Аналитики практически единогласно ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. А днем ранее Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июньского заседания. Рынки обратили внимание и на макростатистику. Экспорт из Японии, по данным властей страны, в мае снизился на 1,7% в годовом выражении при прогнозе снижения на 3,8%, в том числе экспорт в США упал на 11,1%; импорт Японии снизился на 7,7% при прогнозе снижения на 6,7%.

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион