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Правительство продлило эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов
Правительство продлило эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов - 18.06.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов
Правительство РФ продлило до 2 ноября 2026 года эксперимент по онлайн-продаже билетов отдельным категориям граждан на субсидируемые государством авиаперелеты,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:04+0300
2025-06-18T10:04+0300
2025-06-18T10:04+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 2 ноября 2026 года эксперимент по онлайн-продаже билетов отдельным категориям граждан на субсидируемые государством авиаперелеты, сообщили в пресс-службе кабмина. "Пилотный проект позволит упростить процедуру покупки авиабилетов для льготников и отдельных категорий граждан. В их числе – молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, жители регионов Дальнего Востока, Калининградской области и студенты вузов, расположенных на территории Калининградской области", - пояснили в кабмине. В ходе продленного эксперимента будут донастроены механизмы электронного подтверждения прав пассажира на билет по специальному тарифу. Для этого будет обеспечено взаимодействие информационной системы "Портал субсидируемых перевозок", автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками, цифровых платформ органов власти и Социального фонда с автоматизированной информационной системой оказания государственных услуг Росавиации. "В результате заработает специальный цифровой сервис, обеспечивающий проверку права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени", - подчеркнули в кабмине. Эксперимент по онлайн-продаже льготных и субсидируемых авиабилетов был запущен в 2025 году, чтобы упростить процедуру покупки таких билетов и снизить время на проверку отчётности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.
https://1prime.ru/20250616/pravitelstvo-858539122.html
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россия, дальний восток, социальный фонд, росавиация, авиабилеты
РОССИЯ, Дальний Восток, Социальный фонд, Росавиация, авиабилеты
Правительство продлило эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов
Правительство продлило до 2026 года эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 2 ноября 2026 года эксперимент по онлайн-продаже билетов отдельным категориям граждан на субсидируемые государством авиаперелеты, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Пилотный проект позволит упростить процедуру покупки авиабилетов для льготников и отдельных категорий граждан. В их числе – молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, жители регионов Дальнего Востока, Калининградской области и студенты вузов, расположенных на территории Калининградской области", - пояснили в кабмине.
В ходе продленного эксперимента будут донастроены механизмы электронного подтверждения прав пассажира на билет по специальному тарифу. Для этого будет обеспечено взаимодействие информационной системы "Портал субсидируемых перевозок", автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками, цифровых платформ органов власти и Социального фонда с автоматизированной информационной системой оказания государственных услуг Росавиации.
"В результате заработает специальный цифровой сервис, обеспечивающий проверку права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени", - подчеркнули в кабмине.
Эксперимент по онлайн-продаже льготных и субсидируемых авиабилетов был запущен в 2025 году, чтобы упростить процедуру покупки таких билетов и снизить время на проверку отчётности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.
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