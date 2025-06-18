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Российские авиакомпании готовы авансировать покупку отечественных самолетов - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Российские авиакомпании готовы авансировать покупку отечественных самолетов
Российские авиакомпании готовы авансировать покупку отечественных самолетов - 18.06.2025, ПРАЙМ
Российские авиакомпании готовы авансировать покупку отечественных самолетов
Российские авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку отечественных самолетов, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T11:38+0300
2025-06-18T11:38+0300
пмэф-2025
бизнес
россия
роман старовойт
авиакомпании
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Российские авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку отечественных самолетов, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "В наших планах поставка новых отечественных судов. Причем важно отметить, что наши авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку и приобретение наших отечественных судов", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, роман старовойт, авиакомпании
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, Роман Старовойт, авиакомпании
11:38 18.06.2025
 
Российские авиакомпании готовы авансировать покупку отечественных самолетов

Минтранс: авиакомпании РФ готовы уже сегодня авансировать покупку отечественных самолетов

© flickr.com / Dmitry Terekhov#Самолет Ту-154М
#Самолет Ту-154М - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© flickr.com / Dmitry Terekhov
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Российские авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку отечественных самолетов, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"В наших планах поставка новых отечественных судов. Причем важно отметить, что наши авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку и приобретение наших отечественных судов", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами
10:50
 
ПМЭФ-2025БизнесРОССИЯРоман Старовойтавиакомпании
 
 
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