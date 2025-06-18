https://1prime.ru/20250618/avtovaz-858618129.html

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut - 18.06.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) впервые показал новый кроссовер - Lada... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:38+0300

2025-06-18T13:38+0300

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автоваз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) впервые показал новый кроссовер - Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta, передает корреспондент РИА Новости. Представленный на форуме автомобиль окрашен в бежевый цвет, крыша и стойки дверей - черного цвета. Также на автомобиле установлены колесные диски с характерным треугольным узором. "Имя Azimut было выбрано на основе открытого конкурса среди почти 50-тысячной команды сотрудников "АвтоВАЗа... Разработка автомобиля выполнена силами российских специалистов: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа". В компании также рассказали, что для Lada Azimut была создана почти одна тысяча оригинальных узлов и деталей - 996 новых и усовершенствованных компонентов, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску. Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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