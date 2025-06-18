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У Киева нет ресурсов для фронта, заявил экс-премьер Украины
У Киева нет ресурсов для фронта, заявил экс-премьер Украины - 18.06.2025, ПРАЙМ
У Киева нет ресурсов для фронта, заявил экс-премьер Украины
У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом режим не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:19+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом режим не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров. "Наблюдается некоторое такое заметное охлаждение западных кураторов (Владимира) Зеленского, в том числе и англичан, и французов, и немцев… В США тоже финансирование поставили на паузу. Результаты на линии боевого соприкосновения тоже мало обнадёживают его. То есть сложилась вот такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его (Зеленского) делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты", - заявил Азаров. По его оценке, Киев исходит из того, что теракты требуют меньше ресурсов, чем боевые действия. "Отличие террористического акта от ведения планомерных боевых действий заключается в том, что террористический акт требует на порядок, на несколько порядков меньше ресурсов. То есть меньше взрывчатых веществ, меньше каких-то приспособлений, меньше людей и так далее. А эффект получается будь здоров какой", - заявил Азаров. Он отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов*, глава СБУ Василий Малюк и сам Владимир Зеленский прямо заявляют о причастности к уже совершенным терактам и подготовки новых. "Достаточно посмотреть на физиономию их и убедиться, что это за люди. Они же говорят, что вы, россияне, должны ждать серьезных сюрпризов. Мы для вас готовим сюрпризы. Все, что мы до сих пор делали, это, так сказать, цветочки. А мы сейчас для вас готовим ягодки. Председатель службы… да и Зеленский взял на себя прямую ответственность за проведение этих террористических актов", - сообщил Азаров.* Признан в России террористом и экстремистом
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общество , киев, украина, николай азаров, владимир зеленский, сбу
Политика, Общество , Киев, УКРАИНА, Николай Азаров, Владимир Зеленский, СБУ
У Киева нет ресурсов для фронта, заявил экс-премьер Украины
Азаров: у Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом режим не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Наблюдается некоторое такое заметное охлаждение западных кураторов (Владимира) Зеленского, в том числе и англичан, и французов, и немцев… В США тоже финансирование поставили на паузу. Результаты на линии боевого соприкосновения тоже мало обнадёживают его. То есть сложилась вот такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его (Зеленского) делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты", - заявил Азаров.
По его оценке, Киев исходит из того, что теракты требуют меньше ресурсов, чем боевые действия.
"Отличие террористического акта от ведения планомерных боевых действий заключается в том, что террористический акт требует на порядок, на несколько порядков меньше ресурсов. То есть меньше взрывчатых веществ, меньше каких-то приспособлений, меньше людей и так далее. А эффект получается будь здоров какой", - заявил Азаров.
Он отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов*, глава СБУ Василий Малюк и сам Владимир Зеленский прямо заявляют о причастности к уже совершенным терактам и подготовки новых.
"Достаточно посмотреть на физиономию их и убедиться, что это за люди. Они же говорят, что вы, россияне, должны ждать серьезных сюрпризов. Мы для вас готовим сюрпризы. Все, что мы до сих пор делали, это, так сказать, цветочки. А мы сейчас для вас готовим ягодки. Председатель службы… да и Зеленский взял на себя прямую ответственность за проведение этих террористических актов", - сообщил Азаров.
* Признан в России террористом и экстремистом
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