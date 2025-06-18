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Беглов рассказал о сроках строительства терминала ВСМ в Петербурге - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Беглов рассказал о сроках строительства терминала ВСМ в Петербурге
Беглов рассказал о сроках строительства терминала ВСМ в Петербурге - 18.06.2025, ПРАЙМ
Беглов рассказал о сроках строительства терминала ВСМ в Петербурге
Участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и новый терминал планируется начать строить в следующем году, сообщил в интервью... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:47+0300
2025-06-18T08:47+0300
россия
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и новый терминал планируется начать строить в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Участок ВСМ в Петербурге и терминал планируется начать строить в следующем году. Архитектурный облик терминала мы утвердили, согласовали с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов. Получится уникальный в своем роде проект. Сейчас РЖД готовит также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции "Волковская", куда переедут электропоезда Московского и Волховского направления", - сказал он. Губернатор отметил, что будущий терминал планируется связать крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания", а также построить второй выход со станции "Лиговский проспект". "Большая работа предстоит по интеграции терминала и метро. Он будет связан крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания" и получит второй выход со станции "Лиговский проспект - 1". На привокзальную площадь будет выходить новый вестибюль станции "Лиговский проспект - 2" новой Красносельско-Калининской линии. В этом году проведем конкурс на эскизные предложения вестибюля", - рассказал Беглов. "Строительство ВСМ дает нам возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру нашего города. Дирекция транспортного строительства уже заключила госконтракт на подготовку планировки вокзальной площади, продление Днепропетровской улицы с элементами реконструкции Лиговского проспекта", - добавил он. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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россия, санкт-петербург, александр беглов
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
08:47 18.06.2025
 
Беглов рассказал о сроках строительства терминала ВСМ в Петербурге

Беглов: строительство терминала ВСМ в Петербурге планируется начать в 2026 году

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и новый терминал планируется начать строить в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Участок ВСМ в Петербурге и терминал планируется начать строить в следующем году. Архитектурный облик терминала мы утвердили, согласовали с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов. Получится уникальный в своем роде проект. Сейчас РЖД готовит также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции "Волковская", куда переедут электропоезда Московского и Волховского направления", - сказал он.
Губернатор отметил, что будущий терминал планируется связать крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания", а также построить второй выход со станции "Лиговский проспект".
"Большая работа предстоит по интеграции терминала и метро. Он будет связан крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания" и получит второй выход со станции "Лиговский проспект - 1". На привокзальную площадь будет выходить новый вестибюль станции "Лиговский проспект - 2" новой Красносельско-Калининской линии. В этом году проведем конкурс на эскизные предложения вестибюля", - рассказал Беглов.
"Строительство ВСМ дает нам возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру нашего города. Дирекция транспортного строительства уже заключила госконтракт на подготовку планировки вокзальной площади, продление Днепропетровской улицы с элементами реконструкции Лиговского проспекта", - добавил он.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Модель высокоскоростного электропоезда
Названы сроки начала испытаний опытных образцов поезда для ВСМ
5 июня, 12:31
 
РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр Беглов
 
 
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