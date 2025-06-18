Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беглов оценил ожидаемый объем инвестиций в экономику Петербурга - 18.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/beglov-858605053.html
Беглов оценил ожидаемый объем инвестиций в экономику Петербурга
Беглов оценил ожидаемый объем инвестиций в экономику Петербурга - 18.06.2025, ПРАЙМ
Беглов оценил ожидаемый объем инвестиций в экономику Петербурга
Инвестиции в экономику Санкт-Петербурга по итогам 2025 года ожидаются в размере 1,6-1,7 триллиона рублей и более, сообщил в интервью РИА Новости к... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:02+0300
2025-06-18T10:02+0300
экономика
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn.1prime.ru/img/84081/20/840812097_0:9:3119:1763_1920x0_80_0_0_71b033dcf599a45bdbdc2db4d469b29f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в экономику Санкт-Петербурга по итогам 2025 года ожидаются в размере 1,6-1,7 триллиона рублей и более, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Для нас это лучший показатель доверия бизнеса к городу, нашим планам его развития. Уже второй год инвестиции у нас прибавляют примерно по 10 процентов. По итогам 2025 года уровень в 1,6-1,7 триллиона рублей и выше будет означать, что мы сохраняем набранный темп. Прежде всего, реализуем наши крупные инфраструктурные проекты, которые поддержал президент. Это серьезные вложения капитала и мощный импульс для развития города на десятилетия вперед", - сказал Беглов. Губернатор отметил, что Петербург сегодня делает ставку на высокотехнологичные производства. "Одна из ключевых отраслей города – судостроение, и мы планируем подписание нового масштабного соглашения в этой сфере на ПМЭФ-2025. Запустим важные проекты по производству устойчивых к помехам навигационных приемников, печатных плат и специального судового электрооборудования. Также дадим старт строительству нового завода по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Он станет опорной базой для исследований. Наконец, анонсируем строительство первого в России завода полного цикла по производству и переработке литий-ионных аккумуляторов", - рассказал Беглов. Он также напомнил, что продолжается создание нескольких инновационных площадок на юге Петербурга под общим названием "Технологическая долина". "На форуме подпишем соглашение о развитии научно-технического центра "Невская дельта" на базе нового университетского городка СПбГУ. Это, по сути, новый кластер для инновационных производственных компаний. Начинаем новый этап реализации проекта ИТМО "Хайпарк". Его основными резидентами станут высокотехнологичный малый и средний бизнес: инжиниринговые, производственные и IT-компании, университетские стартапы. Все это уникальные площадки, где соединятся образование, наука и передовое производство. Создаем среду для быстрого инновационного развития", - сказал губернатор. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://1prime.ru/20250613/ekspert-858451558.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84081/20/840812097_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_c714748e0b762755a36edb39fd0cccfd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкт-петербург, александр беглов
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
10:02 18.06.2025
 
Беглов оценил ожидаемый объем инвестиций в экономику Петербурга

Беглов: инвестиции в экономику Петербурга могут достичь 1,6-1,7 трлн рублей

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в экономику Санкт-Петербурга по итогам 2025 года ожидаются в размере 1,6-1,7 триллиона рублей и более, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Для нас это лучший показатель доверия бизнеса к городу, нашим планам его развития. Уже второй год инвестиции у нас прибавляют примерно по 10 процентов. По итогам 2025 года уровень в 1,6-1,7 триллиона рублей и выше будет означать, что мы сохраняем набранный темп. Прежде всего, реализуем наши крупные инфраструктурные проекты, которые поддержал президент. Это серьезные вложения капитала и мощный импульс для развития города на десятилетия вперед", - сказал Беглов.
Губернатор отметил, что Петербург сегодня делает ставку на высокотехнологичные производства.
"Одна из ключевых отраслей города – судостроение, и мы планируем подписание нового масштабного соглашения в этой сфере на ПМЭФ-2025. Запустим важные проекты по производству устойчивых к помехам навигационных приемников, печатных плат и специального судового электрооборудования. Также дадим старт строительству нового завода по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Он станет опорной базой для исследований. Наконец, анонсируем строительство первого в России завода полного цикла по производству и переработке литий-ионных аккумуляторов", - рассказал Беглов.
Он также напомнил, что продолжается создание нескольких инновационных площадок на юге Петербурга под общим названием "Технологическая долина".
"На форуме подпишем соглашение о развитии научно-технического центра "Невская дельта" на базе нового университетского городка СПбГУ. Это, по сути, новый кластер для инновационных производственных компаний. Начинаем новый этап реализации проекта ИТМО "Хайпарк". Его основными резидентами станут высокотехнологичный малый и средний бизнес: инжиниринговые, производственные и IT-компании, университетские стартапы. Все это уникальные площадки, где соединятся образование, наука и передовое производство. Создаем среду для быстрого инновационного развития", - сказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Эксперт оценил перспективы инвестиций в добычу нефти на Ближнем Востоке
13 июня, 07:50
 
ЭкономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр Беглов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала