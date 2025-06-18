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Беглов оценил ожидаемый объем инвестиций в экономику Петербурга

Беглов оценил ожидаемый объем инвестиций в экономику Петербурга - 18.06.2025, ПРАЙМ

Беглов оценил ожидаемый объем инвестиций в экономику Петербурга

Инвестиции в экономику Санкт-Петербурга по итогам 2025 года ожидаются в размере 1,6-1,7 триллиона рублей и более, сообщил в интервью РИА Новости к... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:02+0300

2025-06-18T10:02+0300

2025-06-18T10:02+0300

экономика

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в экономику Санкт-Петербурга по итогам 2025 года ожидаются в размере 1,6-1,7 триллиона рублей и более, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Для нас это лучший показатель доверия бизнеса к городу, нашим планам его развития. Уже второй год инвестиции у нас прибавляют примерно по 10 процентов. По итогам 2025 года уровень в 1,6-1,7 триллиона рублей и выше будет означать, что мы сохраняем набранный темп. Прежде всего, реализуем наши крупные инфраструктурные проекты, которые поддержал президент. Это серьезные вложения капитала и мощный импульс для развития города на десятилетия вперед", - сказал Беглов. Губернатор отметил, что Петербург сегодня делает ставку на высокотехнологичные производства. "Одна из ключевых отраслей города – судостроение, и мы планируем подписание нового масштабного соглашения в этой сфере на ПМЭФ-2025. Запустим важные проекты по производству устойчивых к помехам навигационных приемников, печатных плат и специального судового электрооборудования. Также дадим старт строительству нового завода по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Он станет опорной базой для исследований. Наконец, анонсируем строительство первого в России завода полного цикла по производству и переработке литий-ионных аккумуляторов", - рассказал Беглов. Он также напомнил, что продолжается создание нескольких инновационных площадок на юге Петербурга под общим названием "Технологическая долина". "На форуме подпишем соглашение о развитии научно-технического центра "Невская дельта" на базе нового университетского городка СПбГУ. Это, по сути, новый кластер для инновационных производственных компаний. Начинаем новый этап реализации проекта ИТМО "Хайпарк". Его основными резидентами станут высокотехнологичный малый и средний бизнес: инжиниринговые, производственные и IT-компании, университетские стартапы. Все это уникальные площадки, где соединятся образование, наука и передовое производство. Создаем среду для быстрого инновационного развития", - сказал губернатор. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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санкт-петербург, александр беглов