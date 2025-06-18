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Германия и США будут совместно производить беспилотники
Германия и США будут совместно производить беспилотники - 18.06.2025, ПРАЙМ
Германия и США будут совместно производить беспилотники
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписал с американской оборонной компанией Anduril Industries соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:32+0300
2025-06-18T10:32+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписал с американской оборонной компанией Anduril Industries соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого они планируют совместно производить беспилотники и оценят возможности создания твердотопливных ракетных двигателей для европейского рынка, следует из сообщения концерна. "Rheinmetall и Anduril Industries заключили стратегическое партнерство, чтобы совместно модифицировать и производить различные автономные системы, (в которых ключевую роль - ред.) играет программное обеспечение", - говорится в пресс-релизе на сайте немецкого производителя. Компании планируют усовершенствовать американские беспилотники Barracuda и Fury, интегрировав их в немецкую цифровую платформу Battlesuie, сообщает концерн. Кроме того, они намерены оценить возможность совместного производства твердотопливных ракетных двигателей. Согласно релизу, к производству планируется привлекать поставщиков и другие компании "со всей Европы", а продукция будет ориентирована на европейский рынок. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
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бизнес, промышленность, москва, европа, германия, rheinmetall, financial times
Вооружения, Бизнес, Промышленность, МОСКВА, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Rheinmetall, Financial Times
Германия и США будут совместно производить беспилотники
Rheinmetall и Anduril Industries будут совместно производить беспилотники
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписал с американской оборонной компанией Anduril Industries соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого они планируют совместно производить беспилотники и оценят возможности создания твердотопливных ракетных двигателей для европейского рынка, следует из сообщения концерна.
"Rheinmetall и Anduril Industries заключили стратегическое партнерство, чтобы совместно модифицировать и производить различные автономные системы, (в которых ключевую роль - ред.) играет программное обеспечение", - говорится в пресс-релизе на сайте немецкого производителя.
Компании планируют усовершенствовать американские беспилотники Barracuda и Fury, интегрировав их в немецкую цифровую платформу Battlesuie, сообщает концерн. Кроме того, они намерены оценить возможность совместного производства твердотопливных ракетных двигателей. Согласно релизу, к производству планируется привлекать поставщиков и другие компании "со всей Европы", а продукция будет ориентирована на европейский рынок.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
СМИ: Renault будет производить беспилотники на Украине