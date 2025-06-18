https://1prime.ru/20250618/bespilotniki-858633763.html

В Минпромторге сообщили о расширении эксперимента по беспилотным грузовикам

В Минпромторге сообщили о расширении эксперимента по беспилотным грузовикам - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге сообщили о расширении эксперимента по беспилотным грузовикам

Экспериментальный правовой режим для движения беспилотных грузовиков планируется расширить на трассу М-12 уже осенью текущего года, рассказал журналистам... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T20:21+0300

2025-06-18T20:21+0300

2025-06-18T20:22+0300

экономика

минпромторг

беспилотные грузовики

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим для движения беспилотных грузовиков планируется расширить на трассу М-12 уже осенью текущего года, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. "Мы, конечно, понимаем, что развитие беспилотных технологий в целом – это будущее, которое повлияет не только на автопром, но и на экономическую модель в целом – и в части коммерческих перевозок, и в части общественного транспорта. В этом плане быть на острие технологического развития – это залог конкурентоспособности отрасли… Сейчас в рамках пока экспериментальных правовых режимов эти наработки, этих моделей и этой технологии, ведутся. И эти режимы расширяются… Осенью планируем расширить его на трассу М-12", — сказал Каримов. В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей. Оно также осуществляется на трассе М-11 "Нева" с 2023 года. Запустить движение беспилотных грузовиков на трассе М-12 "Восток" планируется в 2026 году. В первый день Петербургского международного экономического форума Каримов и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин проехали по трассе М-11 "Нева" на отечественном беспилотном грузовике нового поколения "Маяк-2". Это модернизированная версия автомобиля "Маяк-1", созданная на базе "Камаза-54901". При этом, по информации производителя, все компоненты, отвечающие за обеспечение автономного движения, в автомобиле являются "санкционно устойчивыми". По итогам тест-драйва Каримов рассказал, что автомобиль ведет себя стабильно и устойчиво даже в неблагоприятных погодных условиях.

https://1prime.ru/20250618/minpromtorg-858614515.html

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минпромторг, беспилотные грузовики