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Дмитриев рассказал о контактах России с американским бизнесом

Дмитриев рассказал о контактах России с американским бизнесом - 18.06.2025, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал о контактах России с американским бизнесом

Россия общается с большим количеством американских бизнесов, которые в США продвигают диалог между двумя странами, заявил глава Российского фонда прямых... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:55+0300

2025-06-18T12:55+0300

2025-06-18T12:55+0300

экономика

россия

сша

кирилл дмитриев

рфпи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия общается с большим количеством американских бизнесов, которые в США продвигают диалог между двумя странами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы общаемся с большим количеством американских бизнесов, которые также в США продвигают диалог между США и Россией, рассказывают о том, что российский рынок крайне важен для американских компаний", - сказал он журналистам на ПМЭФ. Дмитриев добавил, что экономическая составляющая, инвестиционная составляющая – это важная часть диалога России и США. "Мы работаем над тем, чтобы диалог России и США продвигался вперёд... Мы видим, что многие из американских компаний остались в России, продолжают здесь активно и успешно развиваться. Мы также видим, было много вопросов у тех американских инвесторов, американских компаний, которые приехали сюда для того, чтобы расширять своё присутствие на российском рынке, для того, чтобы инвестировать в Россию", - указал глава РФПИ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, сша, кирилл дмитриев, рфпи