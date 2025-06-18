https://1prime.ru/20250618/biznes-858614355.html
Дмитриев рассказал о контактах России с американским бизнесом
Дмитриев рассказал о контактах России с американским бизнесом - 18.06.2025, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал о контактах России с американским бизнесом
Россия общается с большим количеством американских бизнесов, которые в США продвигают диалог между двумя странами, заявил глава Российского фонда прямых... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:55+0300
2025-06-18T12:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия общается с большим количеством американских бизнесов, которые в США продвигают диалог между двумя странами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы общаемся с большим количеством американских бизнесов, которые также в США продвигают диалог между США и Россией, рассказывают о том, что российский рынок крайне важен для американских компаний", - сказал он журналистам на ПМЭФ. Дмитриев добавил, что экономическая составляющая, инвестиционная составляющая – это важная часть диалога России и США. "Мы работаем над тем, чтобы диалог России и США продвигался вперёд... Мы видим, что многие из американских компаний остались в России, продолжают здесь активно и успешно развиваться. Мы также видим, было много вопросов у тех американских инвесторов, американских компаний, которые приехали сюда для того, чтобы расширять своё присутствие на российском рынке, для того, чтобы инвестировать в Россию", - указал глава РФПИ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, кирилл дмитриев, рфпи
Экономика, РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, РФПИ
Дмитриев рассказал о контактах России с американским бизнесом
Глава РФПИ: Россия общается с большим количеством бизнесов из США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия общается с большим количеством американских бизнесов, которые в США продвигают диалог между двумя странами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы общаемся с большим количеством американских бизнесов, которые также в США продвигают диалог между США и Россией, рассказывают о том, что российский рынок крайне важен для американских компаний", - сказал он журналистам на ПМЭФ.
Дмитриев добавил, что экономическая составляющая, инвестиционная составляющая – это важная часть диалога России и США. "Мы работаем над тем, чтобы диалог России и США продвигался вперёд... Мы видим, что многие из американских компаний остались в России, продолжают здесь активно и успешно развиваться. Мы также видим, было много вопросов у тех американских инвесторов, американских компаний, которые приехали сюда для того, чтобы расширять своё присутствие на российском рынке, для того, чтобы инвестировать в Россию", - указал глава РФПИ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитриев заявил о роли России в урегулировании конфликта Израиля и Ирана