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Опрос: большинство россиян проведут отпуск вместе с второй половиной

Опрос: большинство россиян проведут отпуск вместе с второй половиной - 18.06.2025, ПРАЙМ

Опрос: большинство россиян проведут отпуск вместе с второй половиной

Большинство россиян проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной, и только 6% жителей страны не планируют и не хотят этого делать, показало... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T06:17+0300

2025-06-18T06:17+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной, и только 6% жителей страны не планируют и не хотят этого делать, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "58% россиян в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, каждый четвертый (25%) признался, что, несмотря на желание, так и не сумел организовать совместный отдых, 6% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. При этом там указывается, что остальные 11% затруднились с ответом. Среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (62%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось у 56%. Россияне, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 62% и 45% соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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