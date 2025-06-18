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Опрос: большинство россиян проведут отпуск вместе с второй половиной - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Опрос: большинство россиян проведут отпуск вместе с второй половиной
Опрос: большинство россиян проведут отпуск вместе с второй половиной - 18.06.2025, ПРАЙМ
Опрос: большинство россиян проведут отпуск вместе с второй половиной
Большинство россиян проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной, и только 6% жителей страны не планируют и не хотят этого делать, показало... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T06:17+0300
2025-06-18T06:17+0300
бизнес
экономика
общество
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной, и только 6% жителей страны не планируют и не хотят этого делать, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "58% россиян в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, каждый четвертый (25%) признался, что, несмотря на желание, так и не сумел организовать совместный отдых, 6% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. При этом там указывается, что остальные 11% затруднились с ответом. Среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (62%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось у 56%. Россияне, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 62% и 45% соответственно.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Экономика, Общество
06:17 18.06.2025
 
Опрос: большинство россиян проведут отпуск вместе с второй половиной

SuperJob: большинство россиян проведут отпуск вместе со второй половиной

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной, и только 6% жителей страны не планируют и не хотят этого делать, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"58% россиян в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, каждый четвертый (25%) признался, что, несмотря на желание, так и не сумел организовать совместный отдых, 6% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. При этом там указывается, что остальные 11% затруднились с ответом.
Среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (62%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось у 56%.
Россияне, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 62% и 45% соответственно.
 
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