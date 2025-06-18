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Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет выполнять договор о партнерстве с Россией - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет выполнять договор о партнерстве с Россией
Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет выполнять договор о партнерстве с Россией - 18.06.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет выполнять договор о партнерстве с Россией
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России и выполнять... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T06:44+0300
2025-06-18T07:55+0300
экономика
мировая экономика
россия
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ким чен ын
сергей шойгу
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СЕУЛ, 18 июн - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России и выполнять договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей. Отмечается, что в "доверительной и дружественной" атмосфере стороны обменялись взглядами руководств РФ и КНДР на представляющие взаимный интерес вопросы, включая международную и региональную ситуацию, достигли единого мнения. "Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и твердую волю правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических гегемонистских происков, и впредь верно исполнять статьи корейско-российского межгосударственного договора", - цитирует лидера КНДР ЦТАК. Как сообщает агентство, Ким Чен Ын "тепло встретил" Шойгу, который посетил Пхеньян в преддверии первой годовщины заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ 19 июня. "Ким Чен Ын, исходя из точного понимания текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области, определил вопросы сотрудничества КНДР в рамках договора между двумя странами, одобрил соответствующие планы и подробно обсудил необходимые варианты содействия", - пишет ЦТАК. На встрече было отмечено важное значение договора, обсуждены предстоящие вопросы сотрудничества для выполнения "важных задач", согласованных в последние недели главами двух государств в ходе обмена посланиями. Также обсужден и согласован ряд планов по увековечиванию подвигов бойцов армии КНДР в операции по освобождению Курской области. Кроме того, Шойгу "почтительно" передал Ким Чен Ыну устное послание от Путина, в ответ лидер КНДР выразил "глубокую признательность" и попросил передать Путину "товарищеский" и "братский" привет, пожелал России победы, процветания и счастья.
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мировая экономика, россия, кндр, рф, пхеньян, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КНДР, РФ, Пхеньян, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Владимир Путин
06:44 18.06.2025 (обновлено: 07:55 18.06.2025)
 
Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет выполнять договор о партнерстве с Россией

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СЕУЛ, 18 июн - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России и выполнять договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей.
Отмечается, что в "доверительной и дружественной" атмосфере стороны обменялись взглядами руководств РФ и КНДР на представляющие взаимный интерес вопросы, включая международную и региональную ситуацию, достигли единого мнения.
"Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и твердую волю правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических гегемонистских происков, и впредь верно исполнять статьи корейско-российского межгосударственного договора", - цитирует лидера КНДР ЦТАК.
Как сообщает агентство, Ким Чен Ын "тепло встретил" Шойгу, который посетил Пхеньян в преддверии первой годовщины заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ 19 июня.
"Ким Чен Ын, исходя из точного понимания текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области, определил вопросы сотрудничества КНДР в рамках договора между двумя странами, одобрил соответствующие планы и подробно обсудил необходимые варианты содействия", - пишет ЦТАК.
На встрече было отмечено важное значение договора, обсуждены предстоящие вопросы сотрудничества для выполнения "важных задач", согласованных в последние недели главами двух государств в ходе обмена посланиями.
Также обсужден и согласован ряд планов по увековечиванию подвигов бойцов армии КНДР в операции по освобождению Курской области.
Кроме того, Шойгу "почтительно" передал Ким Чен Ыну устное послание от Путина, в ответ лидер КНДР выразил "глубокую признательность" и попросил передать Путину "товарищеский" и "братский" привет, пожелал России победы, процветания и счастья.
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ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКНДРРФПхеньянКим Чен ЫнСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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