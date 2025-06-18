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РФПИ и США могут анонсировать ряд совместных проектов в ближайшие месяцы - 18.06.2025, ПРАЙМ
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РФПИ и США могут анонсировать ряд совместных проектов в ближайшие месяцы
РФПИ и США могут анонсировать ряд совместных проектов в ближайшие месяцы - 18.06.2025, ПРАЙМ
РФПИ и США могут анонсировать ряд совместных проектов в ближайшие месяцы
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и США могут в ближайшие пару месяцев анонсировать ряд совместных проектов в области редкоземельных металлов, Арктики,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:01+0300
2025-06-18T14:02+0300
россия
сша
арктика
кирилл дмитриев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и США могут в ближайшие пару месяцев анонсировать ряд совместных проектов в области редкоземельных металлов, Арктики, инфраструктуры, заявил на ПМЭФ глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "С предприятиями США мы обсуждаем ряд проектов. На форуме (ПМЭФ - ред.) мы не планируем делать каких-либо конкретных заявлений, но я хотел бы подчеркнуть, что мы работаем над рядом текущих проектов, которые, я полагаю, будут анонсированы в ближайшие пару месяцев, в области редкоземельных минералов, Арктики, инфраструктуры, во многих областях, где мы работаем", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, арктика, кирилл дмитриев
РОССИЯ, США, АРКТИКА, Кирилл Дмитриев, ПМЭФ-2025
13:01 18.06.2025 (обновлено: 14:02 18.06.2025)
 
РФПИ и США могут анонсировать ряд совместных проектов в ближайшие месяцы

Дмитриев: РФПИ и США могут анонсировать совместные проекты в Арктике

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и США могут в ближайшие пару месяцев анонсировать ряд совместных проектов в области редкоземельных металлов, Арктики, инфраструктуры, заявил на ПМЭФ глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"С предприятиями США мы обсуждаем ряд проектов. На форуме (ПМЭФ - ред.) мы не планируем делать каких-либо конкретных заявлений, но я хотел бы подчеркнуть, что мы работаем над рядом текущих проектов, которые, я полагаю, будут анонсированы в ближайшие пару месяцев, в области редкоземельных минералов, Арктики, инфраструктуры, во многих областях, где мы работаем", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Дмитриев рассказал о контактах России с американским бизнесом
12:55
 
ПМЭФ-2025РОССИЯСШААРКТИКАКирилл Дмитриев
 
 
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