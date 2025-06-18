https://1prime.ru/20250618/dmitriev-858628041.html

США проявляют больше желания сотрудничать с Россией, заявил глава РФПИ

США проявляют больше желания сотрудничать с Россией, заявил глава РФПИ - 18.06.2025, ПРАЙМ

США проявляют больше желания сотрудничать с Россией, заявил глава РФПИ

Американские компании проявляют больше желания взаимодействовать с РФ после начала диалога президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа,... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T16:51+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Американские компании проявляют больше желания взаимодействовать с РФ после начала диалога президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Отвечая на вопрос в кулуарах ПМЭФ, видит ли он изменения в отношении американских компаний к России и к РФПИ после того, как стартовал цикл переговоров с американской администрацией, Дмитриев сказал: "Да, безусловно. То есть больше открытости, больше желания взаимодействовать. Даже здесь много американских инвесторов приехали, венчурных, и, соответственно, видим гораздо большую открытость". Дмитриев также добавил, что президент США Дональд Трамп два дня назад признал, что санкции США наносят вред американскому бизнесу, является переломным моментом. Сейчас идет очень важный диалог и процесс улучшения отношений американского общества и компаний к России, резюмировал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, технологии, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, рфпи