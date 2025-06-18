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Додон заявил, что экономика Молдавии без России не выживет
Додон заявил, что экономика Молдавии без России не выживет - 18.06.2025, ПРАЙМ
Додон заявил, что экономика Молдавии без России не выживет
Экономика Молдавии не выживет без России, необходимо перевернуть "черную страницу" в отношениях стран и выйти на следующий этап, заявил молдавский политик Игорь | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:55+0300
2025-06-18T14:55+0300
2025-06-18T14:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Экономика Молдавии не выживет без России, необходимо перевернуть "черную страницу" в отношениях стран и выйти на следующий этап, заявил молдавский политик Игорь Додон. "Молдавская экономика без России не выживет. Сейчас, если смотреть структуру экспорта, больше реэкспорта. У нас уже второй год падает экспорт во всех направлениях. Не только… из-за политических решений, но и в ЕС тоже. Потому что (не - ред.) конкурентоспособность наших товаров на фоне дорогих энергоресурсов выросла. Мы не можем конкурировать ни внутри страны с импортом, ни на внешних рынках", - сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым "на полях" ПМЭФ. Он отметил, что в республике закрывается масса предприятий. "Поэтому, безусловно, мы это понимаем, диалог будем возвращать. Мы обязательно должны перевернуть черную страницу четырех лет и выйти на следующий этап", - указал молдавский политик. Додон добавил, что планирует встретиться с представителями Минэнерго России на площадке форума и обсудить энергетическую ситуацию в Молдавии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, молдавия, игорь додон, ес
Экономика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Игорь Додон, ЕС
Додон заявил, что экономика Молдавии без России не выживет
Додон: экономика Молдавии не выживет без РФ, нужно перевернуть "черную страницу"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Экономика Молдавии не выживет без России, необходимо перевернуть "черную страницу" в отношениях стран и выйти на следующий этап, заявил молдавский политик Игорь Додон.
"Молдавская экономика без России не выживет. Сейчас, если смотреть структуру экспорта, больше реэкспорта. У нас уже второй год падает экспорт во всех направлениях. Не только… из-за политических решений, но и в ЕС тоже. Потому что (не - ред.) конкурентоспособность наших товаров на фоне дорогих энергоресурсов выросла. Мы не можем конкурировать ни внутри страны с импортом, ни на внешних рынках", - сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым "на полях" ПМЭФ.
Он отметил, что в республике закрывается масса предприятий.
"Поэтому, безусловно, мы это понимаем, диалог будем возвращать. Мы обязательно должны перевернуть черную страницу четырех лет и выйти на следующий этап", - указал молдавский политик.
Додон добавил, что планирует встретиться с представителями Минэнерго России на площадке форума и обсудить энергетическую ситуацию в Молдавии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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