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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании итогов заседания ФРС США
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании итогов заседания ФРС США - 18.06.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании итогов заседания ФРС США
Стоимость доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в преддверии публикации итогов проходящего сейчас заседания Федеральной... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:31+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в преддверии публикации итогов проходящего сейчас заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару растёт до 1,1503 доллара с 1,1486 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижается до 144,98 иены с уровня прошлого закрытия в 145,24 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,16% - до 98,67 пункта. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (99,9%) ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне в 4,25-4,5% годовых. В этот же день министерство торговли США опубликует статистику числа новостроек в стране. Ожидается, что показатель за май сократился до 1,36 миллиона новостроек с 1,361 миллиона в апреле.
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рынок, торги, доллар
Экономика, Рынок, Торги, доллар
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании итогов заседания ФРС США
Стоимость доллара снижается к евро и иене в преддверии выхода итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в преддверии публикации итогов проходящего сейчас заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару растёт до 1,1503 доллара с 1,1486 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижается до 144,98 иены с уровня прошлого закрытия в 145,24 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,16% - до 98,67 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (99,9%) ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне в 4,25-4,5% годовых.
В этот же день министерство торговли США опубликует статистику числа новостроек в стране. Ожидается, что показатель за май сократился до 1,36 миллиона новостроек с 1,361 миллиона в апреле.
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