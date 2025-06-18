https://1prime.ru/20250618/dollar-858629790.html
Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США
Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США - 18.06.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США
Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, продолжает снижаться в среду - теперь после публикации американской... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:24+0300
2025-06-18T17:24+0300
2025-06-18T17:24+0300
экономика
доллар сша
евро
иена
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cddd29ac4ad17489d68c6eff65e87bf5.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, продолжает снижаться в среду - теперь после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару растёт до 1,151 доллара с 1,1486 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшается до 144,84 иены с уровня прошлого закрытия в 145,24 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,21% - до 98,62 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 июня, снизилось до 245 тысяч, что совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в мае, упало на 9,8% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,256 миллиона, в то время как значение ожидалось на уровне 1,36 миллиона. Позднее в среду будут опубликованы итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки регулятора на уровне 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, трейдеры будут оценивать комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.
https://1prime.ru/20250618/evro-858612852.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dcadcb30c3d7c834e651e75d97e3b84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар сша, евро, иена, рынок
Экономика, Доллар США, евро, иена, Рынок
Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США
Стоимость доллара к мировым валютам снижается после выхода американской макростатистики
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, продолжает снижаться в среду - теперь после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару растёт до 1,151 доллара с 1,1486 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшается до 144,84 иены с уровня прошлого закрытия в 145,24 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,21% - до 98,62 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 июня, снизилось до 245 тысяч, что совпало с прогнозами аналитиков.
Кроме того, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в мае, упало на 9,8% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,256 миллиона, в то время как значение ожидалось на уровне 1,36 миллиона.
Позднее в среду будут опубликованы итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки регулятора на уровне 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, трейдеры будут оценивать комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.
Евро дорожает к доллару после публикации статистики по инфляции еврозоны