https://1prime.ru/20250618/dollar-858629790.html

Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США

Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США - 18.06.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США

Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, продолжает снижаться в среду - теперь после публикации американской... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T17:24+0300

2025-06-18T17:24+0300

2025-06-18T17:24+0300

экономика

доллар сша

евро

иена

рынок

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, продолжает снижаться в среду - теперь после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару растёт до 1,151 доллара с 1,1486 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшается до 144,84 иены с уровня прошлого закрытия в 145,24 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,21% - до 98,62 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 июня, снизилось до 245 тысяч, что совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в мае, упало на 9,8% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,256 миллиона, в то время как значение ожидалось на уровне 1,36 миллиона. Позднее в среду будут опубликованы итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки регулятора на уровне 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, трейдеры будут оценивать комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.

https://1prime.ru/20250618/evro-858612852.html

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доллар сша, евро, иена, рынок