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Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США - 18.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250618/dollar-858629790.html
Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США
Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США - 18.06.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США
Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, продолжает снижаться в среду - теперь после публикации американской... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:24+0300
2025-06-18T17:24+0300
экономика
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, продолжает снижаться в среду - теперь после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару растёт до 1,151 доллара с 1,1486 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшается до 144,84 иены с уровня прошлого закрытия в 145,24 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,21% - до 98,62 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 июня, снизилось до 245 тысяч, что совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в мае, упало на 9,8% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,256 миллиона, в то время как значение ожидалось на уровне 1,36 миллиона. Позднее в среду будут опубликованы итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки регулятора на уровне 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, трейдеры будут оценивать комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.
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доллар сша, евро, иена, рынок
Экономика, Доллар США, евро, иена, Рынок
17:24 18.06.2025
 
Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США

Стоимость доллара к мировым валютам снижается после выхода американской макростатистики

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, продолжает снижаться в среду - теперь после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару растёт до 1,151 доллара с 1,1486 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшается до 144,84 иены с уровня прошлого закрытия в 145,24 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,21% - до 98,62 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 июня, снизилось до 245 тысяч, что совпало с прогнозами аналитиков.
Кроме того, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в мае, упало на 9,8% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,256 миллиона, в то время как значение ожидалось на уровне 1,36 миллиона.
Позднее в среду будут опубликованы итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки регулятора на уровне 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, трейдеры будут оценивать комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Евро дорожает к доллару после публикации статистики по инфляции еврозоны
12:33
 
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