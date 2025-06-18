https://1prime.ru/20250618/durov-858637766.html
Дуров раскритиковал политику Макрона
Дуров раскритиковал политику Макрона - 18.06.2025, ПРАЙМ
Дуров раскритиковал политику Макрона
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что очень сильно разочарован политикой президента Франции Эммануэля Макрона, которая, по его словам,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T23:20+0300
2025-06-18T23:20+0300
2025-06-18T23:20+0300
политика
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ПАРИЖ, 18 июн - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что очень сильно разочарован политикой президента Франции Эммануэля Макрона, которая, по его словам, ослабляет страну. "Он (Макрон - ред.) понимал некоторые вещи, но мог бы сделать намного лучше. Я возлагал на него большие надежды, у него было реальное видение. Однако по мере приближения конца его второго срока, я могу сказать, что он не делает правильный выбор. Я очень разочарован. Франция становится все слабее. Есть одержимость коммуникациями, в то время как настоящую силу не показывают, её доказывают. Реальность стала иллюзией, как декорации потемкинской деревни", - сказал Дуров в интервью французскому журналу Point. Основатель Telegram указал на то, что конкуренция в экономике и политике, необходимая для процветания государства, не поощряется во Франции. Из-за этого страна теряет конкурентоспособность и сталкивается с "настоящей утечкой мозгов". В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии. Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
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павел дуров, эммануэль макрон, политика, ослабление, франция
Политика, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, политика, Ослабление, ФРАНЦИЯ
Дуров раскритиковал политику Макрона
Дуров: Макрон своей политикой ослабляет Францию
ПАРИЖ, 18 июн - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что очень сильно разочарован политикой президента Франции Эммануэля Макрона, которая, по его словам, ослабляет страну.
"Он (Макрон - ред.) понимал некоторые вещи, но мог бы сделать намного лучше. Я возлагал на него большие надежды, у него было реальное видение. Однако по мере приближения конца его второго срока, я могу сказать, что он не делает правильный выбор. Я очень разочарован. Франция становится все слабее. Есть одержимость коммуникациями, в то время как настоящую силу не показывают, её доказывают. Реальность стала иллюзией, как декорации потемкинской деревни", - сказал Дуров в интервью французскому журналу Point.
Основатель Telegram указал на то, что конкуренция в экономике и политике, необходимая для процветания государства, не поощряется во Франции. Из-за этого страна теряет конкурентоспособность и сталкивается с "настоящей утечкой мозгов".
В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
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