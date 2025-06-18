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Финрынки не ожидают снижения ключевой ставки ЦБ Турции

Финрынки не ожидают снижения ключевой ставки ЦБ Турции - 18.06.2025, ПРАЙМ

Финрынки не ожидают снижения ключевой ставки ЦБ Турции

Финансовые рынки не ожидают снижения Центральным банком Турции ключевой ставки на ближайшем заседании в четверг на фоне конфликта Израиля и Ирана, пишет газета... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:34+0300

2025-06-18T10:34+0300

2025-06-18T10:34+0300

экономика

банки

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израиль

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АНКАРА, 18 июн – ПРАЙМ. Финансовые рынки не ожидают снижения Центральным банком Турции ключевой ставки на ближайшем заседании в четверг на фоне конфликта Израиля и Ирана, пишет газета Ekonomim со ссылкой на прогнозы аналитиков. Турецкий ЦБ начал активно повышать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока она не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. А перед самым новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%. Сейчас ключевая ставка в Турции находится на уровне 46%. "Еще недавно считалось, что перспективы снижения ставки на завтрашнем заседании весьма благоприятны, но затем началась израильско-иранская война. Хотя майская инфляция оказалась очень низкой и в июне ожидается относительно низкая инфляция, снижение процентной ставки в значительной степени снято с повестки дня. Поэтому более или менее ясно, какое решение примет Центральный банк на завтрашнем заседании Комитета по денежно-кредитной политике. Снижения процентной ставки ожидать не стоит", - пишет издание. Инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. Это минимальное значение инфляции за три с половиной года. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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иран

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банки, финансы, израиль, иран, турция