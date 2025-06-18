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Минэнерго ожидает рост спроса на электроэнергию на юге России
Минэнерго ожидает рост спроса на электроэнергию на юге России - 18.06.2025, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает рост спроса на электроэнергию на юге России
Минэнерго РФ ожидает рост спроса на электроэнергию на юге страны в летний период на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:17+0300
2025-06-18T15:17+0300
2025-06-18T15:17+0300
энергетика
россия
сергей цивилев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает рост спроса на электроэнергию на юге страны в летний период на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "В этом летнем периоде мы ожидаем спрос около 23 ГВт, это на 8,2% выше, чем в прошлом году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя ситуацию с энергопотреблением в южных регионах России. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сергей цивилев
Энергетика, РОССИЯ, Сергей Цивилев
Минэнерго ожидает рост спроса на электроэнергию на юге России
Цивилев: спрос на электроэнергию на юге России в летний период вырастет на 8,2%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает рост спроса на электроэнергию на юге страны в летний период на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"В этом летнем периоде мы ожидаем спрос около 23 ГВт, это на 8,2% выше, чем в прошлом году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя ситуацию с энергопотреблением в южных регионах России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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