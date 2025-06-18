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МЧС разработало правила пожарной безопасности для парковок электрокаров

МЧС разработало правила пожарной безопасности для парковок электрокаров - 18.06.2025, ПРАЙМ

МЧС разработало правила пожарной безопасности для парковок электрокаров

Специалисты МЧС России разработали свод правил пожарной безопасности для парковок электромобилей, в документе учтены предложения всех отраслевых организаций и... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:20+0300

2025-06-18T10:20+0300

2025-06-18T10:20+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Специалисты МЧС России разработали свод правил пожарной безопасности для парковок электромобилей, в документе учтены предложения всех отраслевых организаций и международная практика иностранных государств, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "МЧС России разработан свод правил в отношении пожарной безопасности парковок для электрокаров. В нем учтены предложения отраслевых организаций, высказанных в ходе общественного обсуждения, а также международная практика стран, в которых широко используется данный вид транспорта и установлены более высокие требования к местам хранения электромобилей", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что прежде всего предлагается ограничить распространение пожара внутри парковочных мест при помощи противопожарных преград, поскольку масштаб таких возгораний в основном связан с размещением электромобилей вблизи друг друга, а также сложностью и продолжительностью их тушения. "Разработка и внедрение норм проектирования пожарной безопасности для стоянок электромобилей является необходимым и актуальным шагом по обеспечению безопасности граждан, предотвращению масштабных пожаров и созданию условий для устойчивого развития электротранспорта", - подчеркнул представитель министерства. По его словам, проект документа неоднократно обсуждался на совместных совещаниях и рабочих встречах с Минстроем России, правительством Москвы, проектными и другими заинтересованными организациями, а также рассматривался на научно-практических конференциях МЧС РФ. "В настоящее время документ проходит процедуры согласования в технических комитетах по стандартизации. После этого свод правил будет введен в действие", - резюмировал собеседник агентства.

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здоровье, общество , москва, мчс