https://1prime.ru/20250618/energopotreblenie-858631098.html
В Минэнерго предсказали замедление спада энергопотребления в стране
В Минэнерго предсказали замедление спада энергопотребления в стране - 18.06.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго предсказали замедление спада энергопотребления в стране
Энергопотребление в России на ближайшей неделе вырастет из-за похолодания в европейской части страны, но будет ниже прошлогоднего уровня примерно на 0,8%,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T18:09+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Энергопотребление в России на ближайшей неделе вырастет из-за похолодания в европейской части страны, но будет ниже прошлогоднего уровня примерно на 0,8%, заявил РИА Новости замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в кулуарах ПМЭФ. "Сейчас будет холоднее, на европейскую часть приходит холод (самый крупный потребитель по стране - это европейская часть), и скорее всего, чуть-чуть… снизится, 0,8% может стать. Вот неделя холодная будет, скорее всего, она даст чуть-чуть снижение минуса", - сказал он. Ранее, 11 июня, Грабчак говорил, что энергопотребление в России с начала года снизилось на 1% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, снижение может замедлиться до 0,8%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250611/energopotreblenie-858411700.html
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Энергетика, РОССИЯ, Энергопотребление, спад, Минэнерго РФ
В Минэнерго предсказали замедление спада энергопотребления в стране
Минэнерго: годовой спад энергопотребления в РФ на неделе замедлится до 0,8%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Энергопотребление в России на ближайшей неделе вырастет из-за похолодания в европейской части страны, но будет ниже прошлогоднего уровня примерно на 0,8%, заявил РИА Новости замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в кулуарах ПМЭФ.
"Сейчас будет холоднее, на европейскую часть приходит холод (самый крупный потребитель по стране - это европейская часть), и скорее всего, чуть-чуть… снизится, 0,8% может стать. Вот неделя холодная будет, скорее всего, она даст чуть-чуть снижение минуса", - сказал он.
Ранее, 11 июня, Грабчак говорил, что энергопотребление в России с начала года снизилось на 1% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, снижение может замедлиться до 0,8%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минэнерго отметило снижение энергопотребления в России с начала года