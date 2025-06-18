https://1prime.ru/20250618/energopotreblenie-858631098.html

В Минэнерго предсказали замедление спада энергопотребления в стране

В Минэнерго предсказали замедление спада энергопотребления в стране - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго предсказали замедление спада энергопотребления в стране

Энергопотребление в России на ближайшей неделе вырастет из-за похолодания в европейской части страны, но будет ниже прошлогоднего уровня примерно на 0,8%,... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T18:09+0300

2025-06-18T18:09+0300

2025-06-18T18:10+0300

энергетика

россия

энергопотребление

спад

минэнерго рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76210/00/762100076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_8c6c1234e7a8c7d0f986cbf70a5c71a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Энергопотребление в России на ближайшей неделе вырастет из-за похолодания в европейской части страны, но будет ниже прошлогоднего уровня примерно на 0,8%, заявил РИА Новости замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в кулуарах ПМЭФ. "Сейчас будет холоднее, на европейскую часть приходит холод (самый крупный потребитель по стране - это европейская часть), и скорее всего, чуть-чуть… снизится, 0,8% может стать. Вот неделя холодная будет, скорее всего, она даст чуть-чуть снижение минуса", - сказал он. Ранее, 11 июня, Грабчак говорил, что энергопотребление в России с начала года снизилось на 1% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, снижение может замедлиться до 0,8%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250611/energopotreblenie-858411700.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, энергопотребление, спад, минэнерго рф