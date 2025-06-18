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"Угрюмый прием": в ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку Израиля

"Угрюмый прием": в ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку Израиля - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Угрюмый прием": в ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку Израиля

Ряд стран Европейского союза выразили недовольство действиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, раскритиковав её позицию в отношении конфликта между... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T11:22+0300

2025-06-18T11:22+0300

2025-06-18T11:22+0300

политика

ес

урсула фон дер ляйен

израиль

иран

саммит g7

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Ряд стран Европейского союза выразили недовольство действиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, раскритиковав её позицию в отношении конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники."Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая отправилась в Канаду (на саммит G7 - ред.)..., сталкивается с угрюмым приемом по возвращении домой. Причиной раздражения некоторых стран ЕС является решение фон дер Ляйен позвонить (премьеру Израиля) Биньямину Нетаньяху после того, как он приказал бомбардировать Иран, а затем заявить в соцсетях о своей поддержке права Израиля на самооборону", - сообщается в материале.Один из собеседников Politico подчеркнул, что существует значительное различие между самообороной и упреждающими ударами, а другой описал действия главы Еврокомиссии как "одиночный забег", подразумевая, что фон дер Ляйен приняла решение о поддержке Нетаньяху без консультаций с другими странами блока.Издание также уточняет, опираясь на источники, что от 10 до 15 стран ЕС выразили готовность поддержать Израиль, что, по мнению наблюдателей, указывает на серьезные разногласия внутри ЕС.Ранее портал Euractiv обратил внимание на двойственные подходы ЕС в отношении конфликта на Украине и обострения между Израилем и Ираном. Издание напомнило, что фон дер Ляйен последовательно выступала за усиление военной помощи Киеву, с целью превратить Украину в "дикобраза" перед переговорами с Россией, в то время как в случае с Израилем она призвала Нетаньяху к деэскалации.Боевые действия между Израилем и Ираном начались в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес удары по территории Ирана, обвинив его в создании тайной военной ядерной программы. Объектами атак стали ключевые элементы иранской инфраструктуры: ядерные объекты, военные аэродромы, позиции ПВО, а также представители военного командования и ученые-ядерщики. Иран отрицает наличие военного компонента в своей ядерной программе и отвечает на удары ракетами и беспилотниками, направленными, в том числе, на израильские военные и промышленные объекты. Обе стороны сообщают о жертвах среди мирного населения и разрушениях жилых кварталов.По данным израильских властей, в результате ударов Ирана погибли более 20 человек, около 600 были ранены. Минздрав Ирана сообщил о более чем 220 погибших и примерно 1,8 тысячи пострадавших. Посол Ирана в России Казем Джалали позже уточнил, что погибло около 300 мирных граждан.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://1prime.ru/20250618/nato-858608496.html

израиль

иран

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ес, урсула фон дер ляйен, израиль, иран, саммит g7