https://1prime.ru/20250618/evro-858612852.html

Евро дорожает к доллару после публикации статистики по инфляции еврозоны

Евро дорожает к доллару после публикации статистики по инфляции еврозоны - 18.06.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару после публикации статистики по инфляции еврозоны

Курс евро к доллару поднимается днем после публикации данных по инфляции еврозоны, рынки ждут объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС)... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:33+0300

2025-06-18T12:33+0300

2025-06-18T12:33+0300

экономика

евро

доллар сша

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/79475/26/794752662_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ba59ae986bfb2023456b1a2f930752ad.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается днем после публикации данных по инфляции еврозоны, рынки ждут объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.12 мск курс евро к доллару рос до 1,1506 доллара с 1,1486 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 144,99 иены с уровня прошлого закрытия в 145,24 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,18% - до 98,65 пункта. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательным данным, в мае замедлилась до 1,9% с 2,2% в апреле, как и предполагала предварительная оценка. Показатель впервые с сентября прошлого года опустился ниже целевой отметки 2%. В месячном выражении потребительские цены в еврозоне не изменились. Трейдеры также ожидают в среду еженедельную статистику по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 июня, сократилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели - до 245 тысяч. Позднее в среду Федрезерв объявит свое решение по ставке, также регулятор обновит основные макроэкономические прогнозы, а на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл. По данным CME Group, аналитики практически единогласно ждут сохранения ставки ФРС в среду на уровне 4,25-4,5% годовых.

https://1prime.ru/20250618/yuan-858608960.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евро, доллар сша, рынок