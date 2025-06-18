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Австрийский политик заявил, что Европа встала на опасный путь

Австрийский политик заявил, что Европа встала на опасный путь - 18.06.2025, ПРАЙМ

Австрийский политик заявил, что Европа встала на опасный путь

Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости заявил, что европейские страны из-за поддержки киевского | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:10+0300

2025-06-18T10:10+0300

2025-06-18T10:10+0300

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владимир мединский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – ПРАЙМ. Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости заявил, что европейские страны из-за поддержки киевского режима встали на очень опасный путь, который может привести к Третьей мировой войне. "Европейские страны, поддерживающие киевский режим и тем самым разжигая военный конфликт на Украине, встали на очень опасный путь, который может привести к Третьей мировой войне", - сказал Поппель. По его мнению, остановить военный конфликт на Украине можно только путем переговоров между Россией, США и Китаем. "Смысла говорить с (Владимиром) Зеленским и Европой нет никакого, там, к сожалению, не желают признавать подлинные истоки конфликта, упорно игнорируя интересы национальной безопасности России", - подчеркнул Поппель. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.

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газ, общество , украина, владимир мединский