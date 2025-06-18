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Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум - 18.06.2025, ПРАЙМ

Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T00:30+0300

2025-06-18T00:30+0300

2025-06-18T00:30+0300

экономика

рф

зимбабве

санкт-петербург

владимир путин

максим орешкин

милорад додик

снг

совет федерации

федеральное собрание

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Ниже приводится справочная информация. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества. Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий. Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации и Межпарламентской ассамблее государств участников СНГ. В мае 1997 года ее одобрил президент России. Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран Содружества. Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание на форуме было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций. В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ. В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания РФ при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года организатором его является Министерство экономического развития РФ. Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован Организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (Оргкомитет ПМЭФ). Оргкомитет форума возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Организационно-логистические вопросы проведения заседаний ПМЭФ курируются Фондом "Росконгресс" (до декабря 2015 года – Фонд "Петербургский международный экономический форум"). С 1997 года все форумы проходили в Таврическом дворце Санкт- Петербурга, затем – на территории выставочного комплекса Петербурга "Ленэкспо". В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года. Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский. Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, налаживания кооперационных связей, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. В 2024 году Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. Главная тема форума – "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". В 2024 году форум посетило рекордное число участников, что превзошло аналогичные показатели последних лет. Почетный статус страны-гостя принадлежал Султанату Оман, представительную делегацию которого возглавил министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Кайс Бен Мухаммед Аль-Юсеф. В Санкт-Петербург приехали руководители четырех государств: президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора, президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик. Гостями форума стали члены королевских семей Бахрейна и Саудовской Аравии: Абдулла Халифа Салман Альхалифа и Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд. В мероприятиях участвовали более 120 высокопоставленных иностранных официальных лиц: руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы дипломатических представительств, главы иностранных городов и регионов. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Китая – 192 участника, ОАЭ – 105, Зимбабве – 86, Казахстана – 84, Индии – 80, Омана – 75. С российской стороны в работе форума приняли участие: 40 высокопоставленных официальных лиц, 30 руководителей федеральных служб и агентств и 81 глава субъектов Российской Федерации. В работе Форума приняли участие более 8300 представителей российского и иностранного бизнеса. Иностранный бизнес был представлен на Форуме более чем 480 компаниями из 94 стран и территорий, российский бизнес – свыше 3300 компаниями. Впервые в Форуме участвовали представители ключевых компаний и организаций алмазной (горнодобывающей) отрасли из стран Африки и Южной Азии. Среди участников ПМЭФ-2024 были широко представлены ведущие автомобилестроительные корпорации Китая и их российские подразделения. Работу форума освещали более четырех тысяч журналистов из 34 стран. Ключевым событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили президент России Владимир Путин и главы иностранных государств: Боливии – Луис Альберто Арсе Катакора и Зимбабве – Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. В своем выступлении Владимир Путин обозначил структурные изменения, которые будут активно поддерживаться правительством, отметил достижения российской экономики и существующие проблемы в стране и мире, а также высказался по широкому спектру геополитических вопросов, затронув темы сотрудничества в рамках БРИКС. Глава российского государства подчеркнул: "Уверен: и в современных условиях, и в долгосрочной перспективе роль, вес и, скажу больше, будущее государств зависят от того, насколько эффективно они смогут ответить на глобальные вызовы, реализовать внутренний потенциал, использовать свои конкурентные преимущества и нивелировать слабые стороны, сохранить и укрепить партнерские отношения с другими странами". Лидеры Боливии и Зимбабве выступили с докладами и затронули вопросы актуальной международной повестки. В рамках насыщенной деловой программы на отраслевых и тематических площадках Форума было проведено свыше 380 мероприятий. Спикерами, экспертами и модераторами сессий выступили более тысячи человек. По итогам работы форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6,492 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), из них 55 – с представителями иностранных компаний. Лидерами среди субъектов РФ по сумме заключенных соглашений стали Санкт-Петербург – 69 соглашений на 1,227 триллиона рублей; Томская область – 10 соглашений на 600 миллиардов рублей; Москва – 19 соглашений на 572 миллиарда рублей; Иркутская область – 14 соглашений на 380 миллиардов рублей; Кемеровская область - Кузбасс – 16 соглашений на 294 миллиарда рублей. Наибольшее количество соглашений по следующим отраслям: социально-экономическое развитие регионов (251), промышленность и строительство (241), высокие технологии и телекоммуникации (106), образование и наука (95), инвестиции и банковская деятельность (82), международное и межрегиональное сотрудничество (74). В 2025 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема форума "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", которая отражает изменения в международном сотрудничестве и роль универсальных ценностей в устойчивом экономическом развитии. Деловая программа ПМЭФ-2025 включает более 150 мероприятий, охватывающих ключевые темы развития мировой и российской экономики, и более 600 спикеров и модераторов. Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности. Ожидается, что в работе форума примут участие представители из 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Бахрейн.

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рф, зимбабве, санкт-петербург, владимир путин, максим орешкин, милорад додик, снг, совет федерации, федеральное собрание