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ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне - 18.06.2025, ПРАЙМ
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T21:06+0300
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экономика
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.При этом мнение членов комитета по открытым рынкам ФРС США по ставке на конец текущего года разделилось.Из 19 участников заседания восемь ждут ставку на уровне 3,75-4%, семь - в 4,25-4,5%, по двое допускают показатель на уровне 4-4,25% или 3,5-3,75%. В марте девять участников ожидали ставку в 2025 году на уровне 3,75-4%.
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ставки фрс сша
Экономика, ставки ФРС США
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
При этом мнение членов комитета по открытым рынкам ФРС США по ставке на конец текущего года разделилось.
Из 19 участников заседания восемь ждут ставку на уровне 3,75-4%, семь - в 4,25-4,5%, по двое допускают показатель на уровне 4-4,25% или 3,5-3,75%. В марте девять участников ожидали ставку в 2025 году на уровне 3,75-4%.
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