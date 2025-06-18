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ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне - 18.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250618/frs-858634353.html
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне - 18.06.2025, ПРАЙМ
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T21:06+0300
2025-06-18T21:16+0300
экономика
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.При этом мнение членов комитета по открытым рынкам ФРС США по ставке на конец текущего года разделилось.Из 19 участников заседания восемь ждут ставку на уровне 3,75-4%, семь - в 4,25-4,5%, по двое допускают показатель на уровне 4-4,25% или 3,5-3,75%. В марте девять участников ожидали ставку в 2025 году на уровне 3,75-4%.
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ставки фрс сша
Экономика, ставки ФРС США
21:06 18.06.2025 (обновлено: 21:16 18.06.2025)
 
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
При этом мнение членов комитета по открытым рынкам ФРС США по ставке на конец текущего года разделилось.
Из 19 участников заседания восемь ждут ставку на уровне 3,75-4%, семь - в 4,25-4,5%, по двое допускают показатель на уровне 4-4,25% или 3,5-3,75%. В марте девять участников ожидали ставку в 2025 году на уровне 3,75-4%.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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18:23
 
Экономикаставки ФРС США
 
 
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