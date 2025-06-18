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ФРС скорректировала прогнозы по динамике ВВП, инфляции и безработице
ФРС скорректировала прогнозы по динамике ВВП, инфляции и безработице - 18.06.2025, ПРАЙМ
ФРС скорректировала прогнозы по динамике ВВП, инфляции и безработице
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в стране на текущий год, при этом понизила прогноз роста ВВП, следует из... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T21:08+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в стране на текущий год, при этом понизила прогноз роста ВВП, следует из материалов регулятора.Теперь ФРС прогнозирует, что инфляция в США в 2025 году составит 3%, а не 2,7%, как ожидалось в марте. В следующем году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,4% вместо 2,2%.Безработица в США в текущем году составит 4,5%, как и в следующем. Ранее показатель ожидался на уровнях 4,4% и 4,3% соответственно.Ожидания по росту экономики страны на 2025 год понижены до 1,4% с 1,7%, на 2026 год – до 1,6% с прошлого прогноза в 1,8%.
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сша, фрс, ввп, инфляция, безработица
Экономика, США, ФРС, ВВП, инфляция, безработица
ФРС скорректировала прогнозы по динамике ВВП, инфляции и безработице
ФРС США скорректировала прогнозы по динамике ВВП, инфляции и безработице
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в стране на текущий год, при этом понизила прогноз роста ВВП, следует из материалов регулятора.
Теперь ФРС прогнозирует, что инфляция в США в 2025 году составит 3%, а не 2,7%, как ожидалось в марте. В следующем году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,4% вместо 2,2%.
Безработица в США в текущем году составит 4,5%, как и в следующем. Ранее показатель ожидался на уровнях 4,4% и 4,3% соответственно.
Ожидания по росту экономики страны на 2025 год понижены до 1,4% с 1,7%, на 2026 год – до 1,6% с прошлого прогноза в 1,8%.
Цена золота стабильна в ожидании новостей от ФРС США и по Ближнему Востоку