https://1prime.ru/20250618/frs-858634461.html

ФРС скорректировала прогнозы по динамике ВВП, инфляции и безработице

ФРС скорректировала прогнозы по динамике ВВП, инфляции и безработице - 18.06.2025, ПРАЙМ

ФРС скорректировала прогнозы по динамике ВВП, инфляции и безработице

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в стране на текущий год, при этом понизила прогноз роста ВВП, следует из... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T21:08+0300

2025-06-18T21:08+0300

2025-06-18T21:14+0300

экономика

сша

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безработица

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в стране на текущий год, при этом понизила прогноз роста ВВП, следует из материалов регулятора.Теперь ФРС прогнозирует, что инфляция в США в 2025 году составит 3%, а не 2,7%, как ожидалось в марте. В следующем году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,4% вместо 2,2%.Безработица в США в текущем году составит 4,5%, как и в следующем. Ранее показатель ожидался на уровнях 4,4% и 4,3% соответственно.Ожидания по росту экономики страны на 2025 год понижены до 1,4% с 1,7%, на 2026 год – до 1,6% с прошлого прогноза в 1,8%.

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сша, фрс, ввп, инфляция, безработица