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Гости ПМЭФ-2025 выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Гости ПМЭФ-2025 выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина
Гости ПМЭФ-2025 выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина - 18.06.2025, ПРАЙМ
Гости ПМЭФ-2025 выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина
На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T11:51+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Башкортостана Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости. Гости стенда сами могут выбрать цитату Путина, Хабирова или Лаврова, которую хотят видеть на своей футболке. Цитаты печатают на футболках нужного размера прямо при посетителях. Спустя 5 минут с начала раздачи, у стенда собралась огромная очередь из желающих бесплатно получить футболку. Так, на футболке можно напечатать слова Путина "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", "Вместе мы все преодолеем", цитату Лаврова "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, сергей лавров, радий хабиров, одежда
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Радий Хабиров, одежда
11:51 18.06.2025
 
Гости ПМЭФ-2025 выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина

На ПМЭФ-2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Башкортостана Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости.
Гости стенда сами могут выбрать цитату Путина, Хабирова или Лаврова, которую хотят видеть на своей футболке. Цитаты печатают на футболках нужного размера прямо при посетителях.
Спустя 5 минут с начала раздачи, у стенда собралась огромная очередь из желающих бесплатно получить футболку.
Так, на футболке можно напечатать слова Путина "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", "Вместе мы все преодолеем", цитату Лаврова "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РОССИЯВладимир ПутинСергей ЛавровРадий Хабироводежда
 
 
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