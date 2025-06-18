https://1prime.ru/20250618/futbolki-858610546.html
Гости ПМЭФ-2025 выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина
Гости ПМЭФ-2025 выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина - 18.06.2025, ПРАЙМ
Гости ПМЭФ-2025 выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина
На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T11:51+0300
2025-06-18T11:51+0300
2025-06-18T11:51+0300
пмэф-2025
россия
владимир путин
сергей лавров
радий хабиров
одежда
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/12/858603774_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_1e8c12c5ccdb4149d7f411f239993bf6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Башкортостана Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости. Гости стенда сами могут выбрать цитату Путина, Хабирова или Лаврова, которую хотят видеть на своей футболке. Цитаты печатают на футболках нужного размера прямо при посетителях. Спустя 5 минут с начала раздачи, у стенда собралась огромная очередь из желающих бесплатно получить футболку. Так, на футболке можно напечатать слова Путина "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", "Вместе мы все преодолеем", цитату Лаврова "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/lada-858606772.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/12/858603774_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_2c0c0a90b9ad5b95405098120c7a2bd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей лавров, радий хабиров, одежда
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Радий Хабиров, одежда
Гости ПМЭФ-2025 выстроились в очередь за футболками с цитатами Путина
На ПМЭФ-2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Башкортостана Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости.
Гости стенда сами могут выбрать цитату Путина, Хабирова или Лаврова, которую хотят видеть на своей футболке. Цитаты печатают на футболках нужного размера прямо при посетителях.
Спустя 5 минут с начала раздачи, у стенда собралась огромная очередь из желающих бесплатно получить футболку.
Так, на футболке можно напечатать слова Путина "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", "Вместе мы все преодолеем", цитату Лаврова "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"АвтоВАЗ" показал гоночную версию Lada Iskra Sport