https://1prime.ru/20250618/gaz-858628653.html

Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию

Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию - 18.06.2025, ПРАЙМ

Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T17:03+0300

2025-06-18T17:03+0300

2025-06-18T17:03+0300

пмэф-2025

газ

словакия

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газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассмотрели вопросы поставок российского газа в Словакию, сообщил "Газпром". "ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя правления, генерального директора компании SPP (Словакия) Войтеха Ференца. На встрече были рассмотрены вопросы поставок российского газа в Словакию", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250617/spp-858591799.html

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газ, словакия, алексей миллер, газпром