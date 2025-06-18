https://1prime.ru/20250618/gaz-858628653.html
Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию
Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию - 18.06.2025, ПРАЙМ
Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:03+0300
2025-06-18T17:03+0300
2025-06-18T17:03+0300
пмэф-2025
газ
словакия
алексей миллер
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассмотрели вопросы поставок российского газа в Словакию, сообщил "Газпром". "ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя правления, генерального директора компании SPP (Словакия) Войтеха Ференца. На встрече были рассмотрены вопросы поставок российского газа в Словакию", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250617/spp-858591799.html
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, словакия, алексей миллер, газпром
ПМЭФ-2025, Газ, СЛОВАКИЯ, Алексей Миллер, Газпром
Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию
Миллер и Ференц обсудили вопросы поставок российского газа в Словакию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассмотрели вопросы поставок российского газа в Словакию, сообщил "Газпром".
"ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя правления, генерального директора компании SPP (Словакия) Войтеха Ференца. На встрече были рассмотрены вопросы поставок российского газа в Словакию", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"Газпром" сможет потребовать от Словакии 16 млрд евро в случае решения ЕК