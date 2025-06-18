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Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию
Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию - 18.06.2025, ПРАЙМ
Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) | 18.06.2025, ПРАЙМ
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пмэф-2025
газ
словакия
алексей миллер
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассмотрели вопросы поставок российского газа в Словакию, сообщил "Газпром". "ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя правления, генерального директора компании SPP (Словакия) Войтеха Ференца. На встрече были рассмотрены вопросы поставок российского газа в Словакию", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газ, словакия, алексей миллер, газпром
ПМЭФ-2025, Газ, СЛОВАКИЯ, Алексей Миллер, Газпром
17:03 18.06.2025
 
Миллер и гендиректор словацкой SPP обсудили поставки газа России в Словакию

Миллер и Ференц обсудили вопросы поставок российского газа в Словакию

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор словацкой SPP Войтех Ференц на рабочей встрече во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассмотрели вопросы поставок российского газа в Словакию, сообщил "Газпром".
"ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя правления, генерального директора компании SPP (Словакия) Войтеха Ференца. На встрече были рассмотрены вопросы поставок российского газа в Словакию", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ГазСЛОВАКИЯАлексей МиллерГазпром
 
 
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