https://1prime.ru/20250618/gazprom-858632023.html
Суд Гааги отказался передавать украинской компании активы "Газпрома"
Суд Гааги отказался передавать украинской компании активы "Газпрома" - 18.06.2025, ПРАЙМ
Суд Гааги отказался передавать украинской компании активы "Газпрома"
Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива", требовавшей взыскать активы "Газпрома" в ее пользу, посчитав,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T18:52+0300
2025-06-18T18:52+0300
2025-06-18T18:53+0300
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ГААГА, 18 июн - ПРАЙМ. Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива", требовавшей взыскать активы "Газпрома" в ее пользу, посчитав, что на "Газпром" распространяется государственный иммунитет, подтвердил РИА Новости старший пресс-атташе инстанции Йорис ван Эгмонд. В августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил иск украинского сельскохозяйственного предприятия "Жнива", обязав российский "Газпром" выплатить компенсацию за ущерб, понесенный предприятием из-за потери зерна в результате российской спецоперации на Украине, в размере примерно 85 миллионов евро. После этого "Жнива" обратилась в Окружной суд Гааги с иском против Gazprom International Limited, чтобы потребовать исполнения этого решения в Нидерландах в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам. Украинская компания в качестве компенсации просила суд передать ей активы российской энергетической компании. Окружной суд Гааги в своем постановлении отказался от взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах в пользу предприятия из Одессы, обосновав это тем, что на российскую компанию распространяется государственный иммунитет РФ. "Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на "Газпром", поскольку решение касается осуждения его как "альтер эго" Российской Федерации", - говорится в постановлении, предоставленном агентству. Кроме того, суд обязал "Жниву" возместить инстанции судебные издержки.
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суд, гаага, газпром, активы, украина
Политика, суд, Гаага, Газпром, активы, УКРАИНА
Суд Гааги отказался передавать украинской компании активы "Газпрома"
Суд Гааги отказался передавать активы "Газпрома" украинской компании "Жнива"
ГААГА, 18 июн - ПРАЙМ. Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива", требовавшей взыскать активы "Газпрома" в ее пользу, посчитав, что на "Газпром" распространяется государственный иммунитет, подтвердил РИА Новости старший пресс-атташе инстанции Йорис ван Эгмонд.
В августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил иск украинского сельскохозяйственного предприятия "Жнива", обязав российский "Газпром" выплатить компенсацию за ущерб, понесенный предприятием из-за потери зерна в результате российской спецоперации на Украине, в размере примерно 85 миллионов евро. После этого "Жнива" обратилась в Окружной суд Гааги с иском против Gazprom International Limited, чтобы потребовать исполнения этого решения в Нидерландах в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам. Украинская компания в качестве компенсации просила суд передать ей активы российской энергетической компании.
Окружной суд Гааги в своем постановлении отказался от взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах в пользу предприятия из Одессы, обосновав это тем, что на российскую компанию распространяется государственный иммунитет РФ.
"Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на "Газпром", поскольку решение касается осуждения его как "альтер эго" Российской Федерации", - говорится в постановлении, предоставленном агентству.
Кроме того, суд обязал "Жниву" возместить инстанции судебные издержки.
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