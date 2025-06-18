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В ГД внесут проект о господдержке ипотеки для родителей до 26 лет

В ГД внесут проект о господдержке ипотеки для родителей до 26 лет - 18.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о господдержке ипотеки для родителей до 26 лет

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить возможности... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T01:18+0300

2025-06-18T01:18+0300

2025-06-18T01:18+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить возможности государственной поддержки для погашения ипотеки, в частности, чтобы это право смогли получить родители в возрасте до 26 лет, у которых в период с 2026 по 2030 год родится второй ребёнок, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проектом федерального закона предлагается установить право получения мер государственной поддержки по погашению обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) для гражданин Российской Федерации — матери или отца в возрасте до 26 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что речь идет о молодых родителях, у которых в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года родился второй ребенок и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). "Целью законопроекта является усиление адресной поддержки молодых семей, повышение доступности жилья и стимулирование рождаемости среди молодежи, находящейся в социально и финансово уязвимом положении", – сказал Миронов РИА Новости. Он привел данные ВЦИОМ, согласно которым, жилищные трудности и нехватка финансовых средств являются основными причинами, по которым россияне откладывают рождение детей. "Особенно остро эти проблемы ощущаются в молодых семьях. По этой причине ипотека становится единственным инструментом приобретения жилья, но сегодня она стоит дорого и тянет за собой серьёзную, а порой непосильную финансовую нагрузку на семейный бюджет", – подчеркнул лидер партии. Большинство молодых семей, по его словам, не имеют стабильного дохода и устойчивого социального положения, и нуждаются в поддержке со стороны государства. Кроме того Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что инициатива позволит молодым родителям сосредоточиться на воспитании детей, не опасаясь критической нагрузки из-за ипотеки. "Мы уверены, что предлагаемая нами мера поможет не только улучшить качество жизни молодых семей, но и станет стимулом для рождения вторых детей", - сказала она. Депутат добавила, что каждая семья должна чувствовать надёжную поддержку государства, особенно когда речь идёт о таком важном вопросе, как рождение ребёнка и обеспечение комфортных условий для его жизни. "Необходимо помочь молодым людям строить своё будущее, не жертвуя при этом мечтой о детях и собственном доме", - подытожила Лантратова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, сергей миронов