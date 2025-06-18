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Глава Роснедр назвал самое сложное в импортозамещении в геологоразведке - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Глава Роснедр назвал самое сложное в импортозамещении в геологоразведке
Глава Роснедр назвал самое сложное в импортозамещении в геологоразведке - 18.06.2025, ПРАЙМ
Глава Роснедр назвал самое сложное в импортозамещении в геологоразведке
Самое сложное в импортозамещении в геологоразведке - это программное обеспечение, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T05:41+0300
2025-06-18T05:41+0300
технологии
экономика
россия
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роснедра
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Самое сложное в импортозамещении в геологоразведке - это программное обеспечение, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. "Самое сложное пока - это программное обеспечение. В геологоразведке на углеводороды это программы обработки 2D, 3D сейсмики, программы создания трехмерных геологических моделей для поиска углеводородов. По твердым полезным ископаемым это программные среды горно-геологического моделирования", - сказал Казанов, отвечая на вопрос, какие направления в геологоразведке оказалось сложнее всего локализовать. Он объяснил, что в целом в отрасли, где к 2022 году уже были какие-то наработки, удалось достичь значительного импортозамещения. Там, где заделов не было, ситуация оказалась сложнее. Речь идет о направлениях, связанных с технологически сложным оборудованием. "Здесь мы растем медленно, отдельными направлениями, и пока не создали комплексные решения, которые раньше нам предлагали западные компании", - добавил Казанов. Тем не менее, например, с буровыми станками для твердых полезных ископаемых импортозамещение состоялось. Если раньше в России в основном работали западные производители, то сейчас Роснедра видят острую конкуренцию между тремя российскими компаниями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
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технологии, россия, москва, роснедра
Технологии, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Роснедра
05:41 18.06.2025
 
Глава Роснедр назвал самое сложное в импортозамещении в геологоразведке

Глава Роснедр Казанов назвал программное обеспечение самым сложным в геологоразведке

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Самое сложное в импортозамещении в геологоразведке - это программное обеспечение, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
"Самое сложное пока - это программное обеспечение. В геологоразведке на углеводороды это программы обработки 2D, 3D сейсмики, программы создания трехмерных геологических моделей для поиска углеводородов. По твердым полезным ископаемым это программные среды горно-геологического моделирования", - сказал Казанов, отвечая на вопрос, какие направления в геологоразведке оказалось сложнее всего локализовать.
Он объяснил, что в целом в отрасли, где к 2022 году уже были какие-то наработки, удалось достичь значительного импортозамещения. Там, где заделов не было, ситуация оказалась сложнее. Речь идет о направлениях, связанных с технологически сложным оборудованием.
"Здесь мы растем медленно, отдельными направлениями, и пока не создали комплексные решения, которые раньше нам предлагали западные компании", - добавил Казанов.
Тем не менее, например, с буровыми станками для твердых полезных ископаемых импортозамещение состоялось. Если раньше в России в основном работали западные производители, то сейчас Роснедра видят острую конкуренцию между тремя российскими компаниями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯМОСКВАРоснедра
 
 
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