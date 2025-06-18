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В Госдуме поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о вреде

В Госдуме поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о вреде - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме поддержат проект о рекламе энергетиков с предупреждением о вреде

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит концепцию законопроекта, которым предлагается указывать в рекламе тонизирующих напитков, в том числе... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T06:20+0300

2025-06-18T06:20+0300

2025-06-18T06:20+0300

россия

москва

госдума

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит концепцию законопроекта, которым предлагается указывать в рекламе тонизирующих напитков, в том числе энергетических, информацию о вреде их чрезмерного потребления, сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов. В апреле первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикеры ГД Ирина Яровая, Анна Кузнецова и Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты всех фракций внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается дополнить закон "О рекламе" новой статьей, согласно которой реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Отмечается, что в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в рекламе телепрограмм и кино - не менее пяти секунд. Кроме того, такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра. "Готовимся на предстоящем заседании комитета Госдумы по охране здоровья обсудить важный межфракционный законопроект о сопровождении рекламы энергетиков данными об их вреде. Наш комитет обязательно поддержит концепцию проекта федерального закона", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней суточного потребления. Он добавил, что речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. По словам Леонова, регулярное и избыточное потребление таких компонентов может нанести тяжелый вред здоровью, в первую очередь пострадают сердечно-сосудистая система, органы пищеварения и нервная система. "Поэтому необходимо проводить большую информационную кампанию о вреде энергетиков. Как раз эта инициатива позволит посредством рекламы массово информировать молодежь и взрослых о вреде их чрезмерного потребления. Забота о здоровье наших граждан была и есть среди основных приоритетов нашей работы", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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