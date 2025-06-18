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Госдума разрешила оформлять жилье на маткапитал без согласия банка - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Госдума разрешила оформлять жилье на маткапитал без согласия банка
Госдума разрешила оформлять жилье на маткапитал без согласия банка - 18.06.2025, ПРАЙМ
Госдума разрешила оформлять жилье на маткапитал без согласия банка
Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности оформлять жилое помещение, купленное на материнский капитал, без получения согласия банка, даже если... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:08+0300
2025-06-18T13:08+0300
экономика
финансы
россия
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москва
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности оформлять жилое помещение, купленное на материнский капитал, без получения согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки. Закон позволит гражданину оформить жилое помещение, купленное на маткапитал, в совместную собственность с супругом и детьми без получения согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки. Кроме того, согласно новой норме, будет улучшено информирование семей о сумме денежных средств, которые остались после использования материнского капитала. С 1 января 2026 года в случае распоряжения лицами, получившими сертификат частью средств маткапитала по выбранному направлению, территориальный орган Соцфонда РФ в месячный срок после перечисления указанных средств будет уведомлять данных лиц о перечислении части средств маткапитала по выбранному направлению, а в случае ежемесячных выплат - после перечисления последней выплаты.
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финансы, россия, банки, москва, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, Госдума
13:08 18.06.2025
 
Госдума разрешила оформлять жилье на маткапитал без согласия банка

Госдума разрешила оформлять жилье, купленное на маткапитал, без согласия банка

© fotolia.com / phspyЗдание Госдумы
Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© fotolia.com / phspy
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности оформлять жилое помещение, купленное на материнский капитал, без получения согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки.
Закон позволит гражданину оформить жилое помещение, купленное на маткапитал, в совместную собственность с супругом и детьми без получения согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки.
Кроме того, согласно новой норме, будет улучшено информирование семей о сумме денежных средств, которые остались после использования материнского капитала. С 1 января 2026 года в случае распоряжения лицами, получившими сертификат частью средств маткапитала по выбранному направлению, территориальный орган Соцфонда РФ в месячный срок после перечисления указанных средств будет уведомлять данных лиц о перечислении части средств маткапитала по выбранному направлению, а в случае ежемесячных выплат - после перечисления последней выплаты.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
В Госдуму внесли проект о повторном увеличении маткапитала
16 июня, 17:17
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБанкиМОСКВАГосдума
 
 
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