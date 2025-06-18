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ГД освободила от НДС услуги НРД при софинансировании "длинных" сбережений

ГД освободила от НДС услуги НРД при софинансировании "длинных" сбережений - 18.06.2025, ПРАЙМ

ГД освободила от НДС услуги НРД при софинансировании "длинных" сбережений

Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от НДС услуг, оказываемых Национальным расчетным депозитарием негосударственным пенсионным фондам в | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:12+0300

2025-06-18T13:12+0300

2025-06-18T13:12+0300

экономика

финансы

москва

госдума

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от НДС услуг, оказываемых Национальным расчетным депозитарием негосударственным пенсионным фондам в качестве администратора софинансирования в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Речь в нем идет об услугах расчета размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, а также о связанных с таким расчетом услугах. Их оказание предусмотрено правилами деятельности администратора софинансирования, которым является АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу Московской биржи). Предлагаемые изменения, согласно пояснительной записке, направлены на сокращение расходов негосударственных пенсионных фондов при формировании долгосрочных сбережений. При этом авторы напоминают, что дополнительные стимулирующие взносы, которые должны выплачиваться гражданам, являются мерой государственной поддержки в ПДС. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Чтобы исключить расширение сферы применения предлагаемого освобождения от НДС, кабмин предлагает "определить закрытый перечень услуг, оказываемых администратором софинансирования, непосредственно связанных с услугами по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений". ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы могут получать софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести в ПДС накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.

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финансы, москва, госдума