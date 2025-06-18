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В Госдуме прокомментировали попытку отмены всего российского - 18.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме прокомментировали попытку отмены всего российского
В Госдуме прокомментировали попытку отмены всего российского - 18.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали попытку отмены всего российского
Попытка отмены всего российского в мире трансформируется в моду на все российское: это и стиль slavic core, и интерес к играм российских разработчиков, заявил... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:19+0300
2025-06-18T14:19+0300
технологии
россия
бизнес
антон горелкин
госдума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Попытка отмены всего российского в мире трансформируется в моду на все российское: это и стиль slavic core, и интерес к играм российских разработчиков, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, выступая модератором на ПМЭФ. "Мы видим, что попытка отмены всего российского сегодня трансформируется в моду на все российское: это и slavic core, который раньше, кстати, именовался russian core, и, например, мировой успех игры Atomic Heart", - сказал он на сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления". Slavic core - это эстетика, основанная на визуальных и культурных образах из постсоветского и славянского пространства. Термин сочетает в себе ностальгию, суровость быта и славянскую мифологию. После выхода в 2023 году Atomic Heart имела огромный успех, в том числе не только в России. Действие игры разворачивается в альтернативном СССР, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, россия, бизнес, антон горелкин, госдума
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Антон Горелкин, Госдума
14:19 18.06.2025
 
В Госдуме прокомментировали попытку отмены всего российского

Горелкин: попытка отмены всего российского в мире трансформируется в моду

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Попытка отмены всего российского в мире трансформируется в моду на все российское: это и стиль slavic core, и интерес к играм российских разработчиков, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, выступая модератором на ПМЭФ.
"Мы видим, что попытка отмены всего российского сегодня трансформируется в моду на все российское: это и slavic core, который раньше, кстати, именовался russian core, и, например, мировой успех игры Atomic Heart", - сказал он на сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления".
Slavic core - это эстетика, основанная на визуальных и культурных образах из постсоветского и славянского пространства. Термин сочетает в себе ностальгию, суровость быта и славянскую мифологию.
После выхода в 2023 году Atomic Heart имела огромный успех, в том числе не только в России. Действие игры разворачивается в альтернативном СССР, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
#Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Мантуров посоветовал зарубежным компаниям способствовать отмене санкций
13:52
 
ТехнологииРОССИЯБизнесАнтон ГорелкинГосдума
 
 
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