https://1prime.ru/20250618/gosduma-858620128.html

В Госдуме прокомментировали попытку отмены всего российского

В Госдуме прокомментировали попытку отмены всего российского - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали попытку отмены всего российского

Попытка отмены всего российского в мире трансформируется в моду на все российское: это и стиль slavic core, и интерес к играм российских разработчиков, заявил... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:19+0300

2025-06-18T14:19+0300

2025-06-18T14:19+0300

технологии

россия

бизнес

антон горелкин

госдума

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Попытка отмены всего российского в мире трансформируется в моду на все российское: это и стиль slavic core, и интерес к играм российских разработчиков, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, выступая модератором на ПМЭФ. "Мы видим, что попытка отмены всего российского сегодня трансформируется в моду на все российское: это и slavic core, который раньше, кстати, именовался russian core, и, например, мировой успех игры Atomic Heart", - сказал он на сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления". Slavic core - это эстетика, основанная на визуальных и культурных образах из постсоветского и славянского пространства. Термин сочетает в себе ностальгию, суровость быта и славянскую мифологию. После выхода в 2023 году Atomic Heart имела огромный успех, в том числе не только в России. Действие игры разворачивается в альтернативном СССР, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, бизнес, антон горелкин, госдума