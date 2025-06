https://1prime.ru/20250618/gosobligatsii-858635594.html

Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение

2025-06-18T21:49+0300

2025-06-18T21:49+0300

2025-06-18T21:50+0300

экономика

гособлигации сша

доходность

фрс

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного замедлила снижение после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 21.36 мск опускалась до 4,377% с уровня прошлого закрытия в 4,39%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 4,366%. Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась до 4,884% с уровня прошлого закрытия в 4,892%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,87%. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП. Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.

