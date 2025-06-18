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Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение
Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение - 18.06.2025, ПРАЙМ
Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного замедлила снижение после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС),... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T21:49+0300
2025-06-18T21:49+0300
2025-06-18T21:50+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного замедлила снижение после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 21.36 мск опускалась до 4,377% с уровня прошлого закрытия в 4,39%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 4,366%. Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась до 4,884% с уровня прошлого закрытия в 4,892%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,87%. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП. Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.
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гособлигации сша, доходность, фрс
Экономика, гособлигации США, доходность, ФРС
Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение
Доходность гособлигаций США замедлила снижение после решения ФРС по ставке
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного замедлила снижение после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 21.36 мск опускалась до 4,377% с уровня прошлого закрытия в 4,39%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 4,366%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась до 4,884% с уровня прошлого закрытия в 4,892%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,87%.
ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП.
Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне