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Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/gosobligatsii-858635594.html
Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение
Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение - 18.06.2025, ПРАЙМ
Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного замедлила снижение после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС),... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T21:49+0300
2025-06-18T21:50+0300
экономика
гособлигации сша
доходность
фрс
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного замедлила снижение после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 21.36 мск опускалась до 4,377% с уровня прошлого закрытия в 4,39%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 4,366%. Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась до 4,884% с уровня прошлого закрытия в 4,892%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,87%. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП. Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.
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гособлигации сша, доходность, фрс
Экономика, гособлигации США, доходность, ФРС
21:49 18.06.2025 (обновлено: 21:50 18.06.2025)
 
Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение

Доходность гособлигаций США замедлила снижение после решения ФРС по ставке

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного замедлила снижение после сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 21.36 мск опускалась до 4,377% с уровня прошлого закрытия в 4,39%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 4,366%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась до 4,884% с уровня прошлого закрытия в 4,892%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,87%.
ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП.
Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
21:06
 
Экономикагособлигации СШАдоходностьФРС
 
 
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