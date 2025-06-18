https://1prime.ru/20250618/goznak-858614686.html

Игорь Грицаев: учет питомцев с помощью биометрии – новая реальность

Игорь Грицаев: учет питомцев с помощью биометрии – новая реальность - 18.06.2025, ПРАЙМ

Игорь Грицаев: учет питомцев с помощью биометрии – новая реальность

Зачем в России понадобилась всеобщая единая маркировка домашних и безнадзорных питомцев, сколько это будет стоить и станет ли их и наша жизнь комфортнее и... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:05+0300

2025-06-18T13:05+0300

2025-06-18T13:10+0300

интервью

гознак

россия

домашние животные

пмэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/12/858615432_0:109:1022:684_1920x0_80_0_0_2e047036643d63b3707eed4c7d8567f8.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Зачем в России понадобилась всеобщая единая маркировка домашних и безнадзорных питомцев, сколько это будет стоить и станет ли их и наша жизнь комфортнее и безопаснее, агентству "Прайм" рассказал руководитель Центра биометрических решений Гознака Игорь Грицаев.- Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, зачем Гознак вообще взялся за маркировку животных? Это несколько нетипичная для вас сфера деятельности.- Начнем с того, что Гознак - крупная компания, успешно конкурирующая на российском и мировом рынках производителей защищенной и идентификационной продукции. Мы занимаемся не только печатанием денег и чеканкой монет, но еще и разрабатываем самые современные технологичные продукты. У нас есть собственные центры разработки программного обеспечения. В частности, создан собственный Центр биометрических решений, и эти решения можно применять в самом широком круге задач. Один из вариантов применения биометрических технологий – идентификация животных, тем более, эта тема весьма востребована в регионах.Что касается маркировки, то сначала определимся с терминологией. Правила маркирования животных определяются требованиями статьи 2.5 Федерального закона "О ветеринарии", а способы маркирования, применяемые в регионах, определяются нормативными актами правительств этих регионов.Для маркирования животных используются такие контактные или инвазивные способы, как микрочипирование (введение электронного чипа с уникальным идентификационным номером), клеймение (нанесение татуировки), биркование (применение идентификационных бирок, как с чипами, так и без них), rfid-метки, татуирование – эти методы могут применяться, как индивидуально, так и в различных совместных сочетаниях.На практике маркировка не всегда работает – на текущий момент нет единого стандарта формата идентификационного номера, а часто, даже в смежных районах одного региона, используются несовместимые средства маркирования животных, не позволяющие однозначно идентифицировать животных при его межрайонной или межрегиональной миграции. Это часто приводит к такому нежелательному явлению, как многократное маркирование животного разными способами или одним и тем же способом, но с разными идентификационными номерами.Для решения этой проблемы необходима стандартизация форматов идентификационных номеров на федеральном или межрегиональном уровне, но даже это не решит проблему ошибочного или злонамеренного задвоения номеров. И вот тут на помощь приходят биометрические технологии.Мы занимаемся не маркированием животных, а их идентификацией с использованием биометрических технологий.Идентификация животных – логичное развитие работы Гознака на направлении биометрии. С одной стороны, наша компания занимается разработками в сфере биометрии уже более 10 лет, и за это время был накоплен большой опыт в области анализа изображений, биометрической идентификации и верификации. С другой стороны, Гознак обладает собственными дата-центрами и надежно защищенной облачной инфраструктурой. Так что мы располагаем всеми необходимыми технологиями и ресурсами для создания и эксплуатации подобных систем.Сейчас большинство безнадзорных кошек и собак в регионах отлавливают и регистрируют, причем каждый по-своему и с неоднозначным успехом. Где-то чипируют, где-то присваивают номер-бирку. Некоторые животные вовсе не попадают регистраторам.Так появилась идея создать решение для регистрации домашних и безнадзорных животных и в перспективе сформировать межрегиональный реестр питомцев на основе идентификации по биометрии. Мы назвали это решение Goznak.Pet.- Связано ли это решение с тем, что год назад вступил в силу закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных?- Решение, которое мы сейчас развиваем – Goznak.Pet – не рассчитано на сельскохозяйственных животных, которые подлежат обязательной маркировке. Задачи нашего сервиса – биометрическая идентификация собак и кошек. Всеми любимые наши питомцы.- А дикие животные в живой природе?- Это отдельная проблематика, которая не входит в зону нашего сервиса, но проработать решения в данном направлении идея интересная. Наш сервис нацелен на домашних или безнадзорных животных, массовый учет которых следует наладить, в том числе и в нормативно-правовом поле. По мере подключения к сервису новых регионов Российской Федерации вопрос отслеживания питомцев в случае их миграции между регионами будет решаться все эффективнее. В конечном итоге биометрия позволит найти и идентифицировать, как любую потерявшуюся или брошенную собаку или кошку, убежавшую, к примеру, в соседнюю область и отловленную там, так и ее владельца. "Потеряшка" может быть возвращена владельцу, а к бывшему хозяину брошенного животного могут быть применены административные меры.- Как работает система?- Сначала животное надо зарегистрировать в системе. Первичная регистрация домашних животных проводится его владельцем в ветеринарной клинике. Первичная регистрация животных без владельца проводится после его отлова ловцами, при поступлении в приют. При первичной регистрации животного, его морду фотографируют в анфас и загружают полученную фотографию в систему Goznak.Pet. Далее по фотографии биометрический сервис системы проводит построение уникального биометрического профиля животного и размещает его в базе данных системы. Чтобы избежать повторной ошибочной регистрации, проверяется, не проходило ли это животное регистрации ранее. С этого момента, при любой последующей загрузке фотографии данного животного в систему, по ней будет построен новый биометрический профиль и сравнен с уже имеющимися в системе. При обнаружении совпадения проверяющий увидит всю информацию по животному, фото которого загружено, и сможет однозначно его идентифицировать. Точность распознавания биометрического профиля превышает 98%.Кроме того, в учетной карточке животного в системе можно увидеть не только все номера примененных для этого животного маркировочных средств и получить полную информацию о животном, включая все медицинские манипуляции с ним, информацию о владельце животного и историю смены владельцев (для домашних животных) или информацию об отловах животного (для животных без владельцев).Если регистрировать животных в раннем возрасте – щенков или котят, то данные желательно обновить ближе к годовалому возрасту животного.- То есть, животное нужно просто поймать и сфотографировать? Или нужен дополнительный физический контакт?- Сфотографировать животное в анфас, чтобы оно смотрело в камеру, и его морда была четко видна на фотографии. Никаких дополнительных приспособлений и травмирующих вмешательств не понадобится. Этим как раз и отличается наша технология, она полностью безобидна для животного.При использовании биометрии факт подмены животного при регистрации резко снижается. Бывает, что лечение проходит одна собака, а потом ее заменяют на другую, похожую, и пытаются взыскать с врачей средства за то, что животное оказалось в итоге больным.С бездомными животными тоже случаются подмены – например, отлавливают одну и ту же собаку и несколько раз отчитываются за проведение медицинских операций и ее содержание в приюте, тратя при этом бюджетные средства.Благодаря биометрическим технологиям получится четко идентифицировать, та ли перед вами собака или совершенно другая. По сути, это можно назвать цифровым паспортом для животных.- Есть ли уже первые результаты внедрения этой новации?- Мы плотно работаем с Управлением ветеринарии Ленинградской области. С января 2025 года регион приступил к обязательной регистрации домашних животных (собак и кошек) в межрегиональном реестре, выполняя постановление Правительства Ленинградской области № 242 от 15.04.2024. За время регистрации в нашей системе Goznak.Pet было заведено более 20 тысяч животных.Это пилотный проект, но мы видим, что он оказался весьма успешным и хотим распространить его на другие регионы. В дальнейшем система планируется к использованию при отслеживании правонарушений при недолжном или жестоком обращении с животными.Конечная цель – сделать пребывание на улицах комфортным и безопасным, чтобы животные без владельцев не могли навредить людям. Все слышали про недавние события, когда бездомные собаки нападали на людей. Если бы собаки состояли в реестре, подведомственные организации знали бы, кто несет за них ответственность. Получив информацию по идентифицированной собаке, проще понять какие у нее уже есть прививки, страдает ли она какими-то заболеваниями, от чего лечить покусанного человека.- Насколько реально создание единого всероссийского реестра животных, хотя бы кошек и собак, домашних и безнадзорных?- В настоящий момент мы прикладываем усилия, чтобы заинтересовать как можно больше регионов, тогда реестр получится единым.- А не планируется ли в связи с этим ужесточение ответственности для хозяев за содержание животных? Допустим, чья-то собака кого-то покусала. Или человек просто выбросил домашнее животное, и теперь оно бегает безнадзорным. Ведь будет известно, с кого за это спросить – с последнего хозяина.- Этот вопрос сейчас довольно активно обсуждается на уровне законодателей. Мы можем отслеживать судьбу животного, помочь идентифицировать его, но вопрос наказания лежит в правовой плоскости регуляторов данной области.- Сколько времени займет внедрение Goznak.Pet по всей стране и во сколько обойдется? Есть ли у вас какие-то расчеты?- Подключение к сервису осуществляется довольно оперативно. Достаточно подписания соглашения, и получения учетной записи в системе, подключение произойдет в течение одной-двух недель для одного региона.Сейчас подключение бесплатно, мы определили тестовый период, чтобы регионы смогли опробовать функционал сервиса. В дальнейшем пользование сервисом будет платным, и мы на данный момент определяем свою ценовую политику, отталкиваясь от потребности регионов, и заинтересованности в конкретных опциях системы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гознак, россия, домашние животные, пмэф